Прогноз Еврокомиссии: Эстонию ждет самый большой в ЕС экономический спад

По оценке Еврокомиссии, экономика Эстонии в этом году упадет из-за снизившегося частного потребления, уменьшения инвестиций, ухудшения положения основных торговых партнеров, а также истощения запасов.

Хотя правительство решило повысить налог с оборота с 20 до 22% со следующего года, Европейская комиссия прогнозирует, что 9,4-процентный рост цен в этом году (один из самых высоких в ЕС) может замедлиться до 3,5% в 2024 году.

Комиссия обосновывает замедление инфляции тем, что цены уже выросли, а ценовое давление на энергоносители и продукты питания падает.

По мнению комиссии, дефицит государственного бюджета в этом году должен вырасти до 2,9% валового внутреннего продукта (ВВП). По данным комиссии, в основном это связано с повышением зарплат учителям и сотрудникам внутренней безопасности, повышением пенсий, а также увеличением расходов на оборону и детских пособий, в то время как экономическая активность и рост налогов замедляются.

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