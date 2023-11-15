Часики тикают! Генпрокурор будет просить продления ареста эстонских криптомиллионеров еще на полгода

В США уроженцы Йыхви Турыгин и Сергей Потапенко подозреваются в кибермошенничестве на сумму более полумиллиарда евро. В случае обвинительного приговора в США бизнесменам грозит до 360 лет тюремного заключения. Обвиняемые были задержаны 20 ноября и были взяты под стражу сроком на год, чтобы государство решило вопрос об их выдаче США.

В предстоящий понедельник как раз исполняется год со дня ареста Турыгина и Потапова, и весь этот год их адвокаты ведут судебную тяжбу с прокуратурой и правительством — нужно ли до выдачи держать их обязательно под стражей? Есть ли вообще основание для их выдачи в США? Было ли правовым решение о выдаче?