ЧП и криминал
15.11.2023, 14:20

Часики тикают! Генпрокурор будет просить продления ареста эстонских криптомиллионеров еще на полгода

 
Обвиняемые и генпрокурор Андрес Пармас (в центре)
Обвиняемые и генпрокурор Андрес Пармас (в центре)
ФОТО: DELFI MEEDIAÕHTULEHT | DELFI MEEDIA, ÕHTULEHT

Обвиняемые в масштабном мошенничестве криптомиллионеры Иван Турыгин и Сергей Потапенко должны уже в понедельник выйти из-под стражи. По делу об их выдаче США состоится еще одно заседание, но только во вторник, пишет Eesti Päevaleht.

В США уроженцы Йыхви Турыгин и Сергей Потапенко подозреваются в кибермошенничестве на сумму более полумиллиарда евро. В случае обвинительного приговора в США бизнесменам грозит до 360 лет тюремного заключения. Обвиняемые были задержаны 20 ноября и были взяты под стражу сроком на год, чтобы государство решило вопрос об их выдаче США.

В предстоящий понедельник как раз исполняется год со дня ареста Турыгина и Потапова, и весь этот год их адвокаты ведут судебную тяжбу с прокуратурой и правительством — нужно ли до выдачи держать их обязательно под стражей? Есть ли вообще основание для их выдачи в США? Было ли правовым решение о выдаче?

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