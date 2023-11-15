15.11.2023, 14:20
Часики тикают! Генпрокурор будет просить продления ареста эстонских криптомиллионеров еще на полгода
ФОТО: DELFI MEEDIAÕHTULEHT | DELFI MEEDIA, ÕHTULEHT
Обвиняемые в масштабном мошенничестве криптомиллионеры Иван Турыгин и Сергей Потапенко должны уже в понедельник выйти из-под стражи. По делу об их выдаче США состоится еще одно заседание, но только во вторник, пишет Eesti Päevaleht.
В США уроженцы Йыхви Турыгин и Сергей Потапенко подозреваются в кибермошенничестве на сумму более полумиллиарда евро. В случае обвинительного приговора в США бизнесменам грозит до 360 лет тюремного заключения. Обвиняемые были задержаны 20 ноября и были взяты под стражу сроком на год, чтобы государство решило вопрос об их выдаче США.