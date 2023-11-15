ЧП и криминал
15.11.2023, 15:30

Айво Петерсон рвется под электронное наблюдение, но квартира в Нарва-Йыэсуу не подходит. Суд продолжается

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Петерсон на прошлом предварительном заседании. Сегодня он участвовал посредством видеосвязи.
Петерсон на прошлом предварительном заседании. Сегодня он участвовал посредством видеосвязи.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Сегодня состоялось предварительное слушание по делу Айво Петерсона, которого обвиняют в госизмене. Его адвокат Мати Сенкель внес поправки в ходатайство об электронном наблюдении. Оказалось что изначально предложенное место для этого не подходит, пишет Eesti Päevaleht.

Петерсон находится за решеткой уже много месяцев. В сегодняшних предварительных слушаниях он принял участие посредством видесвязи. До этого Сенкель подал ходатайство о заключении Петерсона под электронное наблюдение, в качестве места отбытия наказания указав жилье, расположенное в Нарва-Йыэсуу. Судья заявила сегодня, что при проверке адреса выяснилось, что хотя согласие собственника квартиры имеется, сама недвижимость находится вне зоны покрытия GSM, при помощи которого устройство наблюдения могло бы работать по этому адресу.

„Прискорбно“, - прокомментировал Сенкель ошибку и сообщил, что есть другой вариант: квартира в Таллинне на Ыйсмяэ теэ, где проживает некая Светлана. Петерсон добавил, что прожил с этой женщиной год, но признал, что фамилии ее не помнит. При этом „прописка“ по этому адресу у него имеется.

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