Айво Петерсон рвется под электронное наблюдение, но квартира в Нарва-Йыэсуу не подходит. Суд продолжается

Петерсон находится за решеткой уже много месяцев. В сегодняшних предварительных слушаниях он принял участие посредством видесвязи. До этого Сенкель подал ходатайство о заключении Петерсона под электронное наблюдение, в качестве места отбытия наказания указав жилье, расположенное в Нарва-Йыэсуу. Судья заявила сегодня, что при проверке адреса выяснилось, что хотя согласие собственника квартиры имеется, сама недвижимость находится вне зоны покрытия GSM, при помощи которого устройство наблюдения могло бы работать по этому адресу.