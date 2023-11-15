Первый министр финансов Эстонии - дедушка Контавейт. „Он всегда меня поддерживал, но так и не увидел мой первый финал турнира WTA“

На протяжении 15 лет Анетт очень сильно поддерживала мама Юлле и менеджер Тармо Сумберг, которые образовали вокруг Анетт защитный купол, так что запросы на интервью на протяжении многих лет проходили через них.

Однако, есть еще один человек, которого нельзя не упомянуть, говоря о достижениях Анетт. Это ее дедушка Рейн. Для многих это может стать сюрпризом, но Рейн Миллер был самым первым министром финансов независимой Эстонии.

„Роль дедушки определенно была очень велика. Особенно, когда я была младше. Мы вместе ездили на соревнования в соседние страны: Финляндию, Латвию и Литву. Он всегда старался ездить со мной. Когда возвращались домой, он звонил мне в 8 утра и говорил, что нужно разобраться с чеками. Он действительно очень сильно меня поддерживал, и я очень горжусь тем, что у меня был такой дедушка“ , - вспоминает Анетт.

„Мой дедушка играл в хоккейной лиге. Насколько я знаю, дедушка не очень хорошо играл в теннис, но меня он полностью поддерживал (улыбается). Я считаю, что в любой области он был бы одним из моих самых больших поклонников“, - добавила Анетт.

Дедушка Анетт ушел из жизни в апреле 2017 года. Вероятно, для эстонской теннисистки это был самый парадоксальный момент. С одной стороны, это один из самых печальных моментов в ее жизни, с другой стороны, ровно в то же время, в апреле 2017 года, она впервые вышла в финал турнира WTA в Швейцарии.

Тогда она смогла выйти в свой первый финал в рамках WTA-тура — на турнире в Биле, в котором проиграла дебютантке Маркете Вондроушовой.

„Немного трудно об этом говорить... Мне было очень тяжело играть в тот день. Как и в предыдущих раундах, потому что я знала, что произойдет. Я знала, что мой дедушка будет очень гордиться мной, если я сыграю в финале и отдам все свои силы. Я знала, что мне придется много работать и стараться ради дедушки. Конечно, это было очень тяжело эмоционально“, - со слезами на глазах вспоминает Анетт.

Полностью интервью с завершившей карьеру топ-спортсменкой Анетт Контавейт читайте ЗДЕСЬ.

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