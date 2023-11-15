Волна странных краж продолжается: воры не оставляют следов(3)
Если на прошлой неделе много краж со взломом было совершено в Таллинне и Тартумаа, то теперь к ним добавились Пеэтри, Маарду и Ляэне-Вирумаа. Кражи происходят как в частных домах, так и в коммерческих зданиях.
Как и на прошлой неделе, в случае одной кражи снова не было следов открытия двери с применением силы. Были украдены 200 евро наличными из кассы и компьютеры. На объекте были установлены камеры видеонаблюдения, благодаря которым выяснилось, что злоумышленник вошел через главную дверь, не взламывая ее, после кражи дверь была заперта на замок. В помещении имелась охранная система, но в вечер совершения кражи она не была активирована.
С другого таллиннского объекта позвонил управляющий и попросил выслать патруль G4S, так как он увидел по камерам, что в фойе на первом этаже здания человек в темной одежде взламывает сдаваемую в аренду площадь. Прибывший на место происшествия патрульный охранник сообщил, что при визуальном осмотре все в порядке. В фойе на первом этаже следов взлома не обнаружено. Следов взлома не было и на двери в фойе, подозрительных личностей не обнаружено.
Позже контактное лицо сообщило, что помещение одного из арендаторов было взломано. Из видеозаписи следует, что вор находился там 20–30 секунд. Человек вошел в фойе через незапертую дверь, перелез через стену в кабинет и украл из ящика наличные деньги и лежавший на столе мобильный телефон.
Помимо этого, были украдены три велосипеда. В одном таллиннском магазине был зарегистрирован сигнал тревоги, сообщающий о взломе, – на него отреагировал патруль. При проверке здания и его окрестностей охранник обнаружил, что совершен взлом, в кустах парка, что поблизости, найден один велосипед без педалей. Работник магазина посмотрел записи локальной видеокамеры: на мгновение за дверью появился человек в капюшоне, открыл дверь и вышел с велосипедом. Благодаря быстрому реагированию удалось вернуть велосипед стоимостью около 1000 евро, полиция продолжает поиски человека, запечатленного видеокамерой.
Патрульный охранник, отреагировавший на сигнал из другого таллиннского магазина, сообщил, что совершен взлом. На двери в правой части здания имелись следы взлома, но дверь была заперта. Исчез электровелосипед стоимостью около 4000 евро.
В веломагазине в Пеэтри также была обнаружена кража со взломом: украден велосипед, который привезли туда на техобслуживание. При проверке видеозаписи выяснилось, что вор открыл дверь магазина, вошел, взял стоявший у двери велосипед и ушел. Стоимость украденного велосипеда – около 8000 евро.
„В последние недели в Таллинне и его ближайших окрестностях, Пеэтри и Маарду, орудуют наглые воры, кражи со взломом совершаются практически каждый день. Воры действуют профессионально и быстро входят в помещение, не оставляя следов взлома. К счастью, в большинстве случаев речь идет лишь о попытке кражи – благодаря быстрому реагированию. Советуем все, кто установил охранную систему, обязательно активировать ее и относиться к каждому сигналу тревоги со всей серьезностью“, – сказал директор дивизиона стандартных решений G4S Тармо Пярьяла.
Одна кража со взломом совершена и в жилом доме. На месте происшествия патрульный охранник обнаружил, что дверь террасы с задней стороны дома взломана. Владелец дома находился за границей. При проверке жилых помещений выяснилось, что в доме нет тока, на втором этаже большинство шкафов и ящиков силой открыто, вещи разбросаны на полу. Электричества не было из-за того, что оно было отключено в щитке. После восстановления подачи электричества эксперты приступили к работе. По предварительным данным, из шкафа на втором этаже дома украдены золотые украшения. Также был найден ключ от комнаты с сейфом – дверь комнаты была отперта им, но сам сейф не найден.
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