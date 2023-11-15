Крупнейшая в истории Эстонии выставка зеленых технологий Nexpo Tallinn ждет вас в гости!
NEXPO TALLINN – крупнейшая в истории Эстонии выставка зеленых технологий и главное событие в сфере зеленых инноваций. В фокусе выставки на этот раз транспортные решения для городской среды. Здесь сконцентрированы самые свежие идеи, инновационные предприятия, международно признанные визионеры и большая наука со всего мира.
Знаете ли вы, что вы тоже можете до 17 ноября посетить NEXPO Таллинн - крупнейшую в истории Эстонии выставку зеленых технологий?
При предварительной регистрации мероприятие бесплатное для всех гостей. На сайте nexpotallinn.com, где нужно предварительно зарегистрироваться, вы найдете и всю информацию о дискуссионных панелях и мастер-классах, а также получите представление о том, какие предприятия участвуют в выставке.
Увидимся на Nexpo до 17 ноября!
Всю актуальную информацию о программе в рамках проекта „Таллинн - Зеленая столица Европы 2023“ найдете на greentallinn.eu/ru.