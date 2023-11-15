Крупнейшая в истории Эстонии выставка зеленых технологий Nexpo Tallinn ждет вас в гости!

Знаете ли вы, что вы тоже можете до 17 ноября посетить NEXPO Таллинн - крупнейшую в истории Эстонии выставку зеленых технологий?

При предварительной регистрации мероприятие бесплатное для всех гостей. На сайте nexpotallinn.com, где нужно предварительно зарегистрироваться, вы найдете и всю информацию о дискуссионных панелях и мастер-классах, а также получите представление о том, какие предприятия участвуют в выставке.