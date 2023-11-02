Выставка NEXPO Tallinn: крупнейшее событие года Зеленой столицы Европы, где каждый сможет прокатиться на беспилотнике и просканировать здание
13–17 ноября в Зеленой столице Европы Таллинне в рамках Недели зеленых технологий пройдет крупнейшая за все время в Эстонии выставка зеленых технологий и главное событие в сфере зеленых инноваций в Европе NEXPO Тallinn, в фокусе которой будут транспортные решения для городской среды. В рамках мероприятия в Эстонии будут представлены решения будущего, и кроме того, отечественные предприятия получат возможность рассказать о себе как местным жителям, так и 500 международным инвесторам.
„Важно приблизить эту сферу к людям. Чтобы мы думали о зеленых технологиях не как о чем-то непонятном, далеком и сложном, а как о будущем, которое наступит раньше, чем мы можем себе представить“, – координатор NEXPO Таллинн Теэле Йост приглашает посетить выставку, которая пройдет на площадке между Горхоллом и Котлом культуры.
В NEXPO примет участие около 80 предприятий, они представят инновационные зеленые технологии, которые помогают создавать более дружественное для человека и экологичное городское пространство. Большинство предприятий, участвующих в выставке, местные и из соседних стран, но есть и экспоненты из других стран – например, Италии, Германии и даже Южной Кореи.
В фокусе выставки – транспортные решения для городского пространства. Например, посетитель выставки среди прочего сможет ознакомиться с беспилотным автомобилем Auve Tech, легкими средствами передвижения Kõu Mobility Group и услугой дистанционного управления автомобилем Elmo Rent. Большой акцент делается также на технологические решения, влияющие на развитие общественного транспорта.
„Одними из целей NEXPO Tallinn является повысить осведомленность жителей о зеленых технологиях и представить инновационные решения. Мероприятие соберет в Эстонии самые инновационные и свежие зеленые технологии, которые в будущем можно будет использовать в Таллинне и других местах. Безусловно, посетители выставки будут лучше представлять, как инновационные зеленые технологии могут помочь улучшить городское пространство будущего“, – рассказывает координатор NEXPO Tallinn.
По предварительной регистрации бесплатно
На протяжении пяти дней вы сможете принять участие в увлекательной программе общей длительностью около 40 часов. В рамках мероприятия на разных сценах будут проходить дебаты, панельные дискуссии, выступления лучших специалистов в своей области. „Круг тем широк, и каждый найдет для себя что-то интересное – будь то влияние технологий на городское пространство, возможности применения дронов в транспорте, прогресс в области водородных технологий, последние достижения в сфере экономики замкнутого цикла или проблемы обращения с пластиковыми отходами в регионе Балтийского моря“, – советует Йост.
При предварительной регистрации по электронной почте вход на выставку бесплатный. Без регистрации с посетителей будет взиматься символическая плата за билет. Всего на NEXPO Tallinn ожидается около 4000 посетителей.
Увлекательно и для молодежи
На выставке для школьных групп и молодежи будут организованы экскурсии и лекции, посвященные зеленым технологиям. Школьным группам сначала будет сделано краткое введение в темы зеленого поворота. „Их познакомят с возможностями и проблемами зеленого поворота, с тем, какую роль в этом выполняют зеленые технологии, и в чем состоит ответственность каждого человека в движении к более зеленому будущему. А также дадут обзор целей Таллинна в зеленых темах и представят климатический план Таллинна. Затем школьные группы ждет экскурсия с гидом, на которой их познакомят с предприятиями, занимающимися зелеными технологиями“, – Йост призывает посетить NEXPO и в образовательных целях.
Сотни иностранных инвесторов открывают для себя эстонские предприятия
NEXPO Tallinn является частью недели зеленых технологий, одним из ключевых событий которой, помимо выставки, безусловно будет Cleantech Forum Europe. „За право его организовать каждый год соревнуются многие города по всему миру. То, что был выбран Таллинн, является очень большим признанием. Этому, конечно, способствовал тот факт, что Таллинн стал Зеленой столицей Европы“, – поясняет координатор NEXPO Tallinn.
Cleantech Forum каждый год проходит в Северной Америке, Европе и Азии. Он объединяет региональные предприятия, занимающиеся зелеными технологиями, стартапы, топ-менеджеров, университеты и инвесторов, желающих инвестировать в венчурные фонды зеленых технологий. „NEXPO Tallinn в сотрудничестве с Cleantech Forum Europe принимает инвесторов, которые ищут новые возможности инвестировать среди стартапов, работающих в cleantech-секторе, являющемся одним из самых быстрорастущих секторов в сфере стартапов. В Эстонию приезжает около 500 потенциальных инвесторов, и у наших предприятий есть возможность у себя дома встретиться с инвесторами, услышать то, что для них важно, представиться и найти финансистов для своих идей“, – Теэле Йост видит в форуме большую пользу для местного бизнеса.
Кроме того, Неделя зеленых технологий создает массу возможностей для развития сотрудничества между предприятиями и университетами, а также для ознакомления почти делегаций 30 городов с устойчивыми решениями в области городского планирования. „Мероприятия Недели зеленых технологий способствуют сотрудничеству между ведущими специалистами в области зеленых технологий, предпринимателями и академическими учреждениями. Трансграничное и междисциплинарное сотрудничество имеет ключевое значение в формировании более устойчивого будущего“, – подчеркивает координатор.
Cleantech Forum пройдет в Котле культуры 14–16 ноября.
Подробнее о мероприятии читайте на nexpotallinn.com/et/cleantech-forum-europe/
Зеленые технологии уже тестируются
В год Зеленой столицы в Таллинне стартовала программа Test in Tallinn, в рамках которой уже тестируются различные инновационные зеленые технологии. Некоторые из них будут представлены на NEXPO. Например, эстонское лесохимическое предприятие Fibenol, чей лигнин, выделенный из древесной массы, смешивается с асфальтом, который тестируется в Мустамяэ.
А фирма GScan разработала мюонный сканер, позволяющий заглядывать глубоко в конструкции зданий и выявляющий их внутреннюю геометрию и повреждения. Предприятие реализует пилотный проект по изучению балконных ограждений зданий, находящихся под управлением городского имущества Таллинна.
„NEXPO помогает представить Таллинн и Эстонию в целом как современный и передовой питомник для развития предпринимательства и инноваций, где можно протестировать свою продукцию или услуги. Сильные стороны Эстонии и Таллинна – это компактность, гибкость и технологическая открытость общества, что способствует разработке и внедрению инновационных решений“, – Теэле Йост отмечает, что многие экспоненты NEXPO ищут способы протестировать и усовершенствовать свои технологии в Эстонии.
Подробнее о проекте читайте на tallinn.ee/et/tallinnovation/testintallinn
Более зеленая система управления и сбалансированная экономика
На этой же неделе в Таллинне пройдет несколько важных партнерских конференций, которые помогут интегрировать в Неделю зеленых технологий и другие важные сферы. „Например, Конференция „Умный город“, GreenEST Summit, организованная Стокгольмским институтом окружающей среды Конференция по экологичному управлению и учрежденный „Зеленым тигром“ Форум сбалансированной экономики „Слон в комнате““, – перечисляет Йост.
Большинство конференций пройдет в Котле культуры, и в их программу входит посещение NEXPO. „Это организовано таким образом для того, чтобы мы могли физически собрать вместе докладчиков всемирного значения и наших экспонентов“, – говорит Йост.
Ознакомьтесь с программой NEXPO Tallinn и участниками на nexpotallinn.com/et/program/
Всю актуальную информацию о событиях, посвященных тому, что Таллинн в 2023 году станет Зеленой столицей Европы, найдете на greentallinn.eu/ru.