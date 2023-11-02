Выставка NEXPO Tallinn: крупнейшее событие года Зеленой столицы Европы, где каждый сможет прокатиться на беспилотнике и просканировать здание

На протяжении пяти дней вы сможете принять участие в увлекательной программе общей длительностью около 40 часов. В рамках мероприятия на разных сценах будут проходить дебаты, панельные дискуссии, выступления лучших специалистов в своей области. „Круг тем широк, и каждый найдет для себя что-то интересное – будь то влияние технологий на городское пространство, возможности применения дронов в транспорте, прогресс в области водородных технологий, последние достижения в сфере экономики замкнутого цикла или проблемы обращения с пластиковыми отходами в регионе Балтийского моря“, – советует Йост.

„Одними из целей NEXPO Tallinn является повысить осведомленность жителей о зеленых технологиях и представить инновационные решения. Мероприятие соберет в Эстонии самые инновационные и свежие зеленые технологии, которые в будущем можно будет использовать в Таллинне и других местах. Безусловно, посетители выставки будут лучше представлять, как инновационные зеленые технологии могут помочь улучшить городское пространство будущего“, – рассказывает координатор NEXPO Tallinn.

В фокусе выставки – транспортные решения для городского пространства. Например, посетитель выставки среди прочего сможет ознакомиться с беспилотным автомобилем Auve Tech, легкими средствами передвижения Kõu Mobility Group и услугой дистанционного управления автомобилем Elmo Rent. Большой акцент делается также на технологические решения, влияющие на развитие общественного транспорта.

В NEXPO примет участие около 80 предприятий, они представят инновационные зеленые технологии, которые помогают создавать более дружественное для человека и экологичное городское пространство. Большинство предприятий, участвующих в выставке, местные и из соседних стран, но есть и экспоненты из других стран – например, Италии, Германии и даже Южной Кореи.

„Важно приблизить эту сферу к людям. Чтобы мы думали о зеленых технологиях не как о чем-то непонятном, далеком и сложном, а как о будущем, которое наступит раньше, чем мы можем себе представить“, – координатор NEXPO Таллинн Теэле Йост приглашает посетить выставку, которая пройдет на площадке между Горхоллом и Котлом культуры.

При предварительной регистрации по электронной почте вход на выставку бесплатный. Без регистрации с посетителей будет взиматься символическая плата за билет. Всего на NEXPO Tallinn ожидается около 4000 посетителей.

Увлекательно и для молодежи

На выставке для школьных групп и молодежи будут организованы экскурсии и лекции, посвященные зеленым технологиям. Школьным группам сначала будет сделано краткое введение в темы зеленого поворота. „Их познакомят с возможностями и проблемами зеленого поворота, с тем, какую роль в этом выполняют зеленые технологии, и в чем состоит ответственность каждого человека в движении к более зеленому будущему. А также дадут обзор целей Таллинна в зеленых темах и представят климатический план Таллинна. Затем школьные группы ждет экскурсия с гидом, на которой их познакомят с предприятиями, занимающимися зелеными технологиями“, – Йост призывает посетить NEXPO и в образовательных целях.

Таллиннская неделя зеленых технологий пройдет 13–17 ноября 2023 года 13.11 GreenEST Summit. Региональная конференция зеленых технологий, скоординированная программа которой поможет расширить и объединить эстонскую сеть зеленых технологий. 13–17.11 NEXPO Tallinn. Мероприятие, посвященное более устойчивому будущему, демонстрирует самые свежие инновации в области зеленых технологий со всего мира и объединяет предпринимателей и политиков. 14–16.11 Cleantech Forum Europe. Международный форум, который собирает деятелей мирового уровня в области чистых технологий – в том числе топовых руководителей, исполнительных директоров, инвесторов, правительственные учреждения. 14–15.11 Конференция „Умный город“. Конференция, на которой будут обсуждаться стратегические инновации публичного сектора, ориентированная на человека реализация решений „умного города“ и сотрудничество между публичным и частным секторами. 16.11 Конференция по экологичному управлению. Конференция, на которой представители городов региона Балтийского моря делятся лучшими традициями управления и обсуждают вопросы перехода к зеленому управлению. 17.11 Форум сбалансированной экономики „Слон в комнате“. Первый в Эстонии форум сбалансированной экономики стимулирует тех, кто принимает решения, находить и следовать новым экологичным моделям экономики. Подробнее читайте на сайте nexpotallinn.com

Сотни иностранных инвесторов открывают для себя эстонские предприятия

NEXPO Tallinn является частью недели зеленых технологий, одним из ключевых событий которой, помимо выставки, безусловно будет Cleantech Forum Europe. „За право его организовать каждый год соревнуются многие города по всему миру. То, что был выбран Таллинн, является очень большим признанием. Этому, конечно, способствовал тот факт, что Таллинн стал Зеленой столицей Европы“, – поясняет координатор NEXPO Tallinn.