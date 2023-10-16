Будущее уже сегодня: новые технологии приходят в Таллинн, но останутся ли они здесь?

„В этом году, когда Таллинн стал Зеленой столицей Европы, запущено несколько программ и инициатив, которые продолжатся и в будущем. Мы увидели необходимость сосредоточить поставщиков новых технологий в одном проекте, в рамках которого можно будет объективно их оценивать. Мы помогаем им тестировать и двигаться дальше прототипа. А если возникнет синергия, мы можем также вводить новые технологии“, – объясняет Марк Э. Таливере, эксперт по инновациям службы предпринимательства Центра стратегического управления Таллинна.

„Мы помогаем предпринимателям решать бюрократические вопросы и проблемы многостороннего согласования. Обеспечиваем подходящую среду, руководим всем процессом тестирования, привлекаем партнеров по сотрудничеству, запрашиваем и предоставляем открытые данные и важные референции для масштабирования“, – говорит эксперт по инновациям и добавляет: поскольку городу принадлежит руководящая роль в проведении проекта, Таллинн сможет, в том числе, повысить инновационный потенциал своих служб.

„Город является соратником и испытателем с минимальными или нулевыми собственными затратами. С помощью новых технологий мы сможем предлагать городские услуги более эффективно и с меньшими затратами. И все это для того, чтобы сделать лучше жизнь горожан и туристов“, – отмечает Таливере. При разработке концепции за помощью и советом обращались к команде аналогичного проекта Testbed Helsinki. Таливере отмечает, что подобные проекты реализуются также в Тарту, Пярну и Кохтла-Ярве.