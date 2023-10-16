Будущее уже сегодня: новые технологии приходят в Таллинн, но останутся ли они здесь?
Предприятиям с концепцией будущего, как эстонским, так и иностранным, нужна возможность тестировать свои новые технологии в подходящей среде. Таллинн поддерживает их: согласовывает нужные мероприятия, прибегает к помощи учебных заведений и предоставляет для тестирования городское пространство, инфраструктуру и собственность. Какие технологии будущего развивают и интенсифицируют в рамках Test in Tallinn эстонские компании? И каково значение этого проекта как для участников, так и для общественности?
„В этом году, когда Таллинн стал Зеленой столицей Европы, запущено несколько программ и инициатив, которые продолжатся и в будущем. Мы увидели необходимость сосредоточить поставщиков новых технологий в одном проекте, в рамках которого можно будет объективно их оценивать. Мы помогаем им тестировать и двигаться дальше прототипа. А если возникнет синергия, мы можем также вводить новые технологии“, – объясняет Марк Э. Таливере, эксперт по инновациям службы предпринимательства Центра стратегического управления Таллинна.
„Мы помогаем предпринимателям решать бюрократические вопросы и проблемы многостороннего согласования. Обеспечиваем подходящую среду, руководим всем процессом тестирования, привлекаем партнеров по сотрудничеству, запрашиваем и предоставляем открытые данные и важные референции для масштабирования“, – говорит эксперт по инновациям и добавляет: поскольку городу принадлежит руководящая роль в проведении проекта, Таллинн сможет, в том числе, повысить инновационный потенциал своих служб.
„Город является соратником и испытателем с минимальными или нулевыми собственными затратами. С помощью новых технологий мы сможем предлагать городские услуги более эффективно и с меньшими затратами. И все это для того, чтобы сделать лучше жизнь горожан и туристов“, – отмечает Таливере. При разработке концепции за помощью и советом обращались к команде аналогичного проекта Testbed Helsinki. Таливере отмечает, что подобные проекты реализуются также в Тарту, Пярну и Кохтла-Ярве.
По словам Марка Э. Таливере, если проект Tallinovation (который помогает в реализации решений умного города на 100 000 евро каждый год) поддерживает только таллиннские компании, Test in Tallinn является инструментом для достижения более широких стратегических целей столицы. Помощь при тестировании могут запросить предприятия со всего мира, например, сейчас одна из компаний из Южной Кореи, другая – из Англии. „Технология должнa иметь потенциал коммерческого роста и быть воплощена по меньшей мере на уровне прототипа. Мы хотим видеть, что с помощью Test in Tallinn компания сможет добиться значительных успехов. Кроме того, мы оцениваем соответствие каждого инновационного проекта стратегии развития „Таллинн 2035““, – объясняет Таливере требования к участникам.
GScan тестирует многообещающую технологию сканирования зданий
GScan OÜ – это эстонское предприятие, которое с 2018 года занимается разработкой технологий с использованием природной атмосферной радиации и производством мюонных сканеров. Менеджер по продукту и представитель бренда muFLUX Infra AI Сандер Сейн говорит, что сканеры, созданные когда-то прежде всего для решения задач безопасности (досмотр багажа, людей, транспортных средств и т. д.), могут использоваться также для осмотра внутренних конструкций зданий. „Мы можем определить внутренние дефекты, оценить состояние и срок службы зданий. Как оказалось, в мире нет технологии неразрушающего контроля, которая могла бы удовлетворительно выполнить такую задачу комплексно. Мы уверены, что с помощью разработанного нами мюонного сканера будет сохранено значительно больше существующих зданий“, – говорит Сейн. „Мы хотели изучить возможности технологий применительно к зданиям, охраняемым как памятники старины, чтобы можно было сохранять их, одновременно снижая риски, исходящие из неосведомленности о проблемах. На базе симуляций мы изучаем способность технологии определять в стенах и перекрытиях старинных зданий коммуникации, сырость, пустоты и трещины“, – рассказывает Сандер Сейн о вкладе их компании в программу Test in Tallinn.
К концу проекта должно быть однозначно ясно, существует ли и высока ли потребность в предлагаемой инновации. Если да, то будет и поддержка со стороны Таллинна. Если нет, то будет возможность улучшить свой продукт/технологию/идею, исходя из обратной связи.
Менеджер по продукту GScan считает, что самая прямая выгода для Таллинна будет выражаться в устойчивом развитии, которое помогает реализовывать Зеленый поворот с большей сохранностью построек и на базе экономики замкнутого цикла. Во-вторых, очевидно, что лучше управляемые здания обеспечивают экономическую выгоду. И в-третьих, красивые исторические здания делают горожан счастливее. Непосредственным источником вдохновения для Gscan OÜ является желание сделать мир лучше, устойчивее и безопаснее благодаря прозрачным процессам принятия решений.
Gruff Technology разрабатывает смарт-вилку, которая оптимизирует энергопотребление
Партнер Gruff Technology OÜ Ян Оя говорит, что задача их предприятия – делать жизнь людей проще и экономичнее с помощью различных умных решений. Сейчас они выводят на рынок новую смарт-вилку Gruff, с помощью которой можно экономить на счетах за электроэнергию. По оценке Яна Оя, Test in Tallinn дает возможность оценить практическую пользу инновационных решений, а затем использовать эти решения на благо горожан. На данный момент проект смарт-вилки Gruff technology идет уже месяц, и в Таллинне действует около десятка смарт-вилок, за работой которых ведется ежедневный мониторинг. Величина денежной экономии станет известна до конца этого года.
Оя надеется, что предприятие добьется успеха в этом проекте и впоследствии различные учреждения Таллинна на действительно начнут использовать смарт-вилки.
Обо всем, что связано с инновациями в Таллинне, читайте на www.tallinnovation.ee и www.tallinn.ee/et/tallinnovatsioon/testimisprojektid
Всю актуальную информацию о событиях и мероприятиях в рамках программы „Таллинн – Зеленая столица Европы 2023“ можно найти на greentallinn.eu/ru.