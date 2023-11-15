С сегодняшнего дня на дорогах действует зимнее ограничение скорости

Теперь на всех участках дорог 2+1 и некоторых участках дорог 2+2 будет действовать скоростное ограничение в 100 км/ч. В остальных случаях максимально разрешенная скорость составляет 90 км/ч. При этом Департамент транспорта имеет право устанавливать максимально разрешенную скорость до 110 км/ч на участках дорог, имеющих дорожные знаки с изменяемой информацией, если речь идет о светлом времени суток и хороших дорожных условиях.

„Участникам дорожного движения важно помнить, что максимально разрешенная скорость не всегда является безопасной. В зимний период, безусловно, необходимо следить за дорогой и условиями движения и выбирать подходящую скорость, — напомнил руководитель Центра управления движением Департамента транспорта Сийм Вайкмаа. — Если дорожные условия зимние, избегайте обгонов. Если же это необходимо, считайтесь с тем, что на маневр может уйти намного больше времени“.

Вайкмаа добавил, что, поскольку полосы обгона на дорогах 2+1 имеют ограниченную длину, этого опасного маневра следует избегать. Даже на дорогах 2+2 дорожное покрытие на разных полосах может быть не одинаково скользким.

Повышенная опасность

Зимой ограничение скорости до 110 км/ч коснется в общей сложности 197,5 км дорог, до 100 км/ч — 151,3 км. Более высокая скорость будет установлена в тех местах, где дорожная обстановка это позволяет. На тех участках, где повышен риск аварий с участием диких животных и пешеходов, зимой скорость будет сохранена на уровне 90 км/ч.

Из соображений безопасности на участке шоссе Таллинн-Нарва 2+2 от Маарду до Ааспере в этом году разрешенная скорость составит 90 км/ч. „На ограничение скорости на шоссе Таллинн-Нарва влияет несколько факторов: практически беспрепятственный выход диких животных на дорогу; наличие множества мест поворота налево и разворота; пешеходы, пересекающие дорогу в районе автобусных остановок“, — пояснил Вайкмаа.