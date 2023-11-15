Агрессивная женщина напала на полицейского. Ее отвезли на вытрезвление

Ночью 15 ноября в полицию поступил вызов на улицу Кирде в Элва, где находилась компания людей в нетрезвом состоянии, которые вели себя агрессивно.

Когда полицейские прибыли на место, одна женщина из компании стала проявлять в отношении них агрессию и напала на одного стража порядка. Женщину задержали и доставили в Тартускую тюрьму на вытрезвление.

Полицейский обратился в травмпункт, где ему оказали первую помощь.

Для выяснения обстоятельств происшествия полиция возбудила уголовное дело.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .