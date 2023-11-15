15.11.2023, 11:10
Агрессивная женщина напала на полицейского. Ее отвезли на вытрезвление(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня ночью в Тартумаа агрессивная женщина напала на полицейского.
Ночью 15 ноября в полицию поступил вызов на улицу Кирде в Элва, где находилась компания людей в нетрезвом состоянии, которые вели себя агрессивно.
Когда полицейские прибыли на место, одна женщина из компании стала проявлять в отношении них агрессию и напала на одного стража порядка. Женщину задержали и доставили в Тартускую тюрьму на вытрезвление.
Полицейский обратился в травмпункт, где ему оказали первую помощь.
Для выяснения обстоятельств происшествия полиция возбудила уголовное дело.
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