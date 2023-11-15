Освободившиеся от подозрений полицейские вернулись к работе(1)
Уголовное дело о специальной пенсии Эрика Хелдна началось с предъявления подозрений шестерым человекам. К настоящему моменту половина из них признаны невиновными, пишет Eesti Ekspress.
12 октября Департамент полиции и погранохраны (PPA) восстановил в должности Прийта Пяркна и Тоомаса Лыхмуса, оправданных по уголовным обвинениям.
Пяркна продолжит руководить внутренним контролем PPA, а Лыхмус — оперативным бюро Центральной криминальной полиции. Наряду с этим PPA компенсировала им неполученную заработную плату.
В марте Пяркна, Лыхмус и один специалист по персоналу PPA получили подозрение в пособничестве мошенничеству. 11 октября Государственная прокуратура подозрения с них сняла.
„Я рад, что подозрения в отношении троих коллег сняты и они могут продолжать жить и работать в обычном режиме“, - прокомментировал изданию генеральный директор PPA Эгерт Беличев.
„И общественность, и PPA ждут скорейшего решения и ясности в отношении всех причастных“.
Под подозрением Государственной прокуратуры по-прежнему находятся бывший генеральный директор полиции Эльмар Вахер, бывший руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере и Ээрик Хелдна, который работал на нескольких руководящих должностях в следственных органах.
По версии следствия, Хелдна при помощи своих коллег незаконно получил право на специальную пенсию полицейского. Это могло нанести государству ущерб на сумму более 1,6 млн евро.
Вахер, Алавере и Хелдна не признают себя виновными по предъявленным подозрениям.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.