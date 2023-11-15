ЧП и криминал
15.11.2023, 11:51

Освободившиеся от подозрений полицейские вернулись к работе

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Прийт Пяркна больше не подозреваемый
Прийт Пяркна больше не подозреваемый
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Уголовное дело о специальной пенсии Эрика Хелдна началось с предъявления подозрений шестерым человекам. К настоящему моменту половина из них признаны невиновными, пишет Eesti Ekspress.

12 октября Департамент полиции и погранохраны (PPA) восстановил в должности Прийта Пяркна и Тоомаса Лыхмуса, оправданных по уголовным обвинениям.

Пяркна продолжит руководить внутренним контролем PPA, а Лыхмус — оперативным бюро Центральной криминальной полиции. Наряду с этим PPA компенсировала им неполученную заработную плату.

Вахер все еще под следствием.

В марте Пяркна, Лыхмус и один специалист по персоналу PPA получили подозрение в пособничестве мошенничеству. 11 октября Государственная прокуратура подозрения с них сняла.

„Я рад, что подозрения в отношении троих коллег сняты и они могут продолжать жить и работать в обычном режиме“, - прокомментировал изданию генеральный директор PPA Эгерт Беличев.

Хелдна - главный подозреваемый.

„И общественность, и PPA ждут скорейшего решения и ясности в отношении всех причастных“.

Под подозрением Государственной прокуратуры по-прежнему находятся бывший генеральный директор полиции Эльмар Вахер, бывший руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере и Ээрик Хелдна, который работал на нескольких руководящих должностях в следственных органах.

По версии следствия, Хелдна при помощи своих коллег незаконно получил право на специальную пенсию полицейского. Это могло нанести государству ущерб на сумму более 1,6 млн евро.

Вахер, Алавере и Хелдна не признают себя виновными по предъявленным подозрениям.

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