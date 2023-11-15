Освободившиеся от подозрений полицейские вернулись к работе

12 октября Департамент полиции и погранохраны (PPA) восстановил в должности Прийта Пяркна и Тоомаса Лыхмуса, оправданных по уголовным обвинениям.

Пяркна продолжит руководить внутренним контролем PPA, а Лыхмус — оперативным бюро Центральной криминальной полиции. Наряду с этим PPA компенсировала им неполученную заработную плату.

В марте Пяркна, Лыхмус и один специалист по персоналу PPA получили подозрение в пособничестве мошенничеству. 11 октября Государственная прокуратура подозрения с них сняла.

„Я рад, что подозрения в отношении троих коллег сняты и они могут продолжать жить и работать в обычном режиме“, - прокомментировал изданию генеральный директор PPA Эгерт Беличев.

„И общественность, и PPA ждут скорейшего решения и ясности в отношении всех причастных“.

Под подозрением Государственной прокуратуры по-прежнему находятся бывший генеральный директор полиции Эльмар Вахер, бывший руководитель Центральной криминальной полиции Айвар Алавере и Ээрик Хелдна, который работал на нескольких руководящих должностях в следственных органах.

По версии следствия, Хелдна при помощи своих коллег незаконно получил право на специальную пенсию полицейского. Это могло нанести государству ущерб на сумму более 1,6 млн евро.

Вахер, Алавере и Хелдна не признают себя виновными по предъявленным подозрениям.

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