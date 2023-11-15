Ситуация на дорогах: в Таллинне автомобиль сбил 11-летнего мальчика на велосипеде

Вчера в 12.45 произошло дорожное происшествие в Таллине около дома по бульвару Рявала. 52-летний мужчина, находившийся за рулем легкового автомобиля Toyota Corolla, наехал на 52-летнего мужчину, пересекавшего пешеходный переход на электросамокате. Самокатчика доставили в больницу.

В 12.48 поступило сообщение о ДТП в Вильяндиском уезде в волости Вильянди на 3-м километре шоссе Раудна-Лооди. 66-летний мужчина, управлявший легковым автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением, автомобиль выехал с дороги и перевернулся на крышу. Водителя доставили в больницу для проверки состояния здоровья.

В 18.05 произошло дорожное происшествие в Таллине около дома по улице Кяо, 54. 65-летний мужчина, находясь за рулем легкового автомобиля Subaru Forester, сбил 11-летнегомальчика на велосипеде. Велосипедиста доставили в больницу.

Сообщений об угнанных и найденных транспортных средствах не поступало.

Дорожные условия: ночью температура воздуха в материковой части страны опустилась ниже 0 градусов. Идет снег и мокрый снег, на дорогах опасность гололедицы.

В среду, 15 ноября, действуют следующие ограничения:

На шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в Яравере в связи с установкой дорожных столбиков действует ограничение скорости 30 км/ч, движение организуют регулировщики.

На шоссе Таллинн-Рапла-Тюри (97-й км) в Тюри с 9.30 до 17 часов в связи со строительными работами закрывается для движения одна полоса. Дорожное движение организуют регулировщики.

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