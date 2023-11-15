Рейтинги партий: Isamaa вышла на первое место по популярности

Последние сводные данные отражают период с 16 октября по 10 ноября, всего в опросе приняли участие 4000 граждан Эстонской Республики.

За неделю рейтинг Isamaa увеличился еще на 1,7 процентных пункта, партия, обойдя EKRE, стала самой популярной. Поддержка вышедшей на второе место EKRE остается стабильной с конца августа. За последние восемь недель рейтинг Партии реформ, занимающей сейчас третье место по популярности, снизился на 7,8 процентных пункта.

Рейтинг Isamaa находится на самом высоком и рейтинг Партии реформ на самом низком уровне, начиная с 2019 года, когда фирма Norstat приступила к политическим исследованиям.

Вслед за первой тройкой следуют Центристская партия (13%), Социал-демократическая партия (10,5%) Eesti 200 (6,1%). Рейтинг Центристской партии снизился за неделю на 1,5 процентных пункта.

Коалиционные партии поддерживают 34,7%, оппозиционные партии 60,7% респондентов.

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