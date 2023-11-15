В Ида-Вирумаа в пожаре погиб человек

Вчера в 23:05 в центр тревоги поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Ийзаку в волости Алутагузе. Звонивший сообщил, что жилой дом горит открытым пламенем и в нем могут находиться двое пожилых людей. Спасатели прибыли на место в 23:08. Соседи сказали, что в доме, скорее всего, есть только один пожилой человек, так как второй находится в доме по уходу.

Когда спасатели в первый раз вошли в дом, то проверить все места не получилось и они никого не нашли. Тело в доме обнаружили в 01:16.

На вызов отреагировали спасатели Ийзаку, Йыхви, Кохтла-Ярве и Муствеэ, а также спасатели-добровольцы, оперативный дежурный, скорая и полиция.

Причину пожара установит следствие.

К сожалению, от огня погибает довольно много пожилых людей. Любое обращение с огнем представляет собой риск, и именно пожилые часто не оценивают эти риски объективно. Спасательный департамент призывает всех людей помочь своим пожилым родственникам и словом, и делом, чтобы с ними не случилось несчастье.

Всего в этом году в результате пожаров в Эстонии погибло 34 человека.

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