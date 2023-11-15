Под колесами поезда в Йыхви погиб мужчина, которого ранее в этот же день объявили в розыск
Оперативный дежурный Идаской префектуры Айгро Раудсепп сообщил, что вчера в Йыхви пропал мужчина, но, к сожалению, до установления его местонахождения в полицию поступило сообщение об аварии с поездом.
„Одежда погибшего и другие характеристики дают основание полагать, что с большой долей вероятности под поезд попал тот самый 70-летний мужчина, которого мы искали“, - сказал Раудсепп. Травмы пострадавшего были настолько серьезными, что он скончался на месте.
Полиция выражает соболезнования близким погибшего.
Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая окончательно установит личность погибшего.
Пассажирский поезд Elron, следовавший из Таллинна в Нарву, из-за аварии был вынужден встать. Для пассажиров были организованы автобусы.
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