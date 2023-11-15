Под колесами поезда в Йыхви погиб мужчина, которого ранее в этот же день объявили в розыск

Оперативный дежурный Идаской префектуры Айгро Раудсепп сообщил, что вчера в Йыхви пропал мужчина, но, к сожалению, до установления его местонахождения в полицию поступило сообщение об аварии с поездом.

„Одежда погибшего и другие характеристики дают основание полагать, что с большой долей вероятности под поезд попал тот самый 70-летний мужчина, которого мы искали“, - сказал Раудсепп. Травмы пострадавшего были настолько серьезными, что он скончался на месте.

Полиция выражает соболезнования близким погибшего.

Тело мужчины отправлено на судебно-медицинскую экспертизу, которая окончательно установит личность погибшего.

Пассажирский поезд Elron, следовавший из Таллинна в Нарву, из-за аварии был вынужден встать. Для пассажиров были организованы автобусы.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .