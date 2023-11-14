14.11.2023, 20:54
Полиция просила помощи в поисках пропавшего в Ида-Вирумаа мужчины
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник, 14 ноября, полиция просила помощи в поисках пропавшего в Йыхви (Ида-Вирумаа) 70-летнего мужчины. Отмечалось, что по состоянию здоровья он не всегда хорошо ориентируется во времени и пространстве.
Он ушел в 15.30 в Йыхви из отделения банка на Раквере пыйк в неизвестном направлении. Полиция проверила места, где может находится мужчина, но без результата.
К сожалению, 15 ноября полиция сообщила, что пропавший попал под поезд в Йыхви. Его травмы оказались настолько тяжелыми, что он скончался на месте.
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