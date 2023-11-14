Полиция просила помощи в поисках пропавшего в Ида-Вирумаа мужчины

Он ушел в 15.30 в Йыхви из отделения банка на Раквере пыйк в неизвестном направлении. Полиция проверила места, где может находится мужчина, но без результата.

К сожалению, 15 ноября полиция сообщила, что пропавший попал под поезд в Йыхви. Его травмы оказались настолько тяжелыми, что он скончался на месте.

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