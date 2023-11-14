Управа района Ласнамяэ приглашает на инфодни для квартирных товариществ

„Объединенные знания создают прочный фундамент, поэтому я призываю представителей квартирных товариществ посещать информационные дни. В этом году в Ласнамяэ девять товариществ с помощью города привели в порядок свои дворы. Но на этом поддержка города Таллинна не заканчивается. Приходите и узнайте, какие возможности у вас имеются“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Информационные дни для квартирных товариществ Ласнамяэ пройдут 29 ноября, в 17.00 (на эстонском языке) и 30 ноября, в 17.00 (на русском языке) в зале на первом этаже здания управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54). Сами презентации будут проходить на эстонском языке, но при необходимости участники получат языковую поддержку. Темой информационных дней станут меры поддержки квартирных товариществ.

Дополнительную информацию об информационных днях для квартирных товариществ можно получить по телефону 645 7761 или по адресу электронной почты artur.zahharov@tallinnlv.ee.

Управа района Ласнамяэ напоминает, что ждёт предложений от председателей, управляющих и членов правления квартирных товариществ о том, какие темы можно было бы обсудить на следующих информационных днях. Предложения можно присылать по адресу: lasnamae@tallinnlv.ee.

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