Министр обороны Финляндии: в общем, мы знаем, кто стоит за повреждением газопровода

По словам Хяккянена, все стороны уже хотят подготовить и обсудить меры, которые можно было бы предпринять в вопросе Балтийского моря в Евросоюзе, НАТО, между государствами-членами и в рамках различных концепций двустороннего оборонного сотрудничества, сообщает издание Helsingin Sanomat.

Помимо Balticconnector, в Балтийском море был поврежден кабель связи между Эстонией и Финляндией и Эстонией и Швецией.

„В общих чертах уже есть представление, кто за этим стоит. Являлось ли это преднамеренным или нет, пока четких доказательств нет. Но все признаки указывают на то, что это были не самые обычные действия. И, конечно, мы всегда должны быть готовы к тому, что мы сумеем отреагировать на это, когда расследование закончится“, - сказал Хяккянен.

Россия также сообщала, что ее кабель был поврежден и был восстановлен. По словам Хяккянена, это повреждение также реально, но информации о причинах возникновения нет.

Финская полиция: поднятый из моря якорь подходит китайскому судну

На прошлой неделе финская полиция объявила, что технические исследования усилили подозрения относительно того, что якорь, поднятый со дна Финского залива, принадлежит китайскому судну Newnew Polar Bear.

По словам представителей финской полиции, сотрудничество между Финляндией, Эстонией и ведомствами, оказывающими поддержку, было тесным и эффективным. Финская полиция также активизировала сотрудничество с китайскими властями.

„Технические исследования продолжаются, хотя активный осмотр места происшествия уже закончен. На данном этапе можно утверждать, что якорь, извлеченный из моря 24 октября, по определенным техническим характеристикам подходит для судна Newnew Polar Bear. На боковой стороне этого якоря была обнаружена та же краска, что и на боковой стороне поврежденной газовой трубы“, - заявил инспектор уголовной полиции Ристо Лохи.