Журналист Delfi Роман Старапопов удостоен высокой награды МИД Эстонии

Роман Старапопов был награжден за непосредственное освещение войны России против Украины.

Награду МИД ЭР Крест за заслуги III класса журналисту Delfi вручил министр иностранных дел ЭР Маргус Цахкна.

После получения награды Роман Старапопов поделился своими чувствами с нашими читателями:

„Это большая честь для меня и я очень признателен Министерству иностранных дел.

Я благодарен концерну Delfi Meedia за доверие и возможность работать непосредственно на месте событий, чтобы доносить до жителей Эстонии информацию о происходящем в Украине.

Я горжусь тем, что Эстония помогает Украине. В этом году с министром иностранных дел Маргусом Цахкна мы встречались в Украине во время его рабочего визита три раза. Один раз - когда в городе Овруч состоялось открытие детского сада, который построила Эстония. Я горжусь тем, что Эстония сдерживает обещание и не отказывается от своих принципов.

Помнится, когда я находился в Киеве 23 февраля 2022 года, президент Эстонии Аллар Карис во время своего визита пообещал президенту Владимиру Зеленскому всячески поддерживать Украину. Уже тогда Британия и Америка предупреждали о возможном вторжении, собственно, почему я и находился в Украине - освещал настроения людей.

Надо сказать, что украинцы - как военные, так и гражданские знают, какую помощь оказывает Эстония. За это они очень благодарны. Я со своей стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы доносить информацию о происходящем в Украине, - находясь здесь в Эстонии, так и на месте событий в Украине“.

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