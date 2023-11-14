ВИДЕО | Смотрите, как в Тонди установили два гигантских виадука

„Если бы такие большие виадуки строились в их окончательном месте расположения, железнодорожное движение оказалось бы закрыто на несколько месяцев. Виадуки строили на площадке рядом с железнодорожной насыпью и только потом их задвинули на место. Виадуки мы установили за два дня, а перерыв в железнодорожном движении длился девять дней“, - рассказал Роберт Синикас, член правления входящей в концерн Infortar инженерно-строительной компании INF Infra OÜ.

„Предложенное инженерами решение позволяет сэкономить время при строительстве тоннелей и мостов, а сокращение времени простоя движения имеет для железной дороги решающее значение“, - добавил Синикас.

Виадуки весом в пятьсот тонн передвигали двумя частями. Столь длинных виадуков таким способом в Эстонии еще никогда не устанавливали. Работу провела входящая в концерн Infortar компания INF Infra OÜ. Она же в настоящее время строит самый длинный в Эстонии арочный мост в Пярну, где 1200-тонную арочную мостовую конструкцию планируется собрать на берегу и затем переместить ее в окончательное место над рекой с помощью специального подъемного оборудования.

Генеральным подрядчиком строительства железнодорожного переезда в Тонди является компания Leonhard Weiss OÜ, а заказчиком выступает Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства. Двухуровневый переезд будет готов к концу следующего года. Помимо сооружения виадука будут обновлены ​​и подъездные дороги. Общая стоимость проекта достигает 9 миллионов евро.

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