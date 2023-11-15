Новости Эстонии
15.11.2023, 09:30

Советник-портфеленосец и сделка с шофером. На процессе по делу Репс показания давал Яак Аавиксоо

 
Яак Авиксоо - справа. Слева - Майлис Репс и ее адвокат
Яак Авиксоо - справа. Слева - Майлис Репс и ее адвокат
ФОТО: ILMAR SAABAS

Во вторник на судебном процессе по уголовному делу бывшего министра образования и науки Майлис Репс показания давал известный эстонский ученый и политик Яак Аавиксоо. В свое время (в третьем правительстве Андруса Ансипа) Аавиксоо занимал пост министра образования. Адвокат Пауль Керес интересовался о его министерском опыте, но прокурор Кадри Вялинг обратила внимание на то, что Аавиксоо не имеет представления, как обстояли дела, когда министерством руководила Майлис Репс, пишет Delfi.

В ходе процесса над Репс в суде побывало много различных свидетелей. Значительная часть из них явно никогда не была в суде, а если и была, то много лет назад. Немного растерянным выглядел во вторник и Аавиксоо. Ему потребовалось время, чтобы найти зал, а когда он вышел давать свидетельские показания, то выяснилось, что у него нет с собой документа. Поскольку ни у кого не возникло сомнений в личности свидетеля, то заседание продолжили.

Пауль Керес, который является адвокатом Репс, задал вопросы о том периоде, когда Аавиксоо последний раз занимал (06.04.11–26.03.14) пост министра образования и науки. Вопросы касались процесса и выдвинутых против Репс обвинений, например, о том, как она использовала сотрудников и служебный автомобиль.

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