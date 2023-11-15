Советник-портфеленосец и сделка с шофером. На процессе по делу Репс показания давал Яак Аавиксоо

В ходе процесса над Репс в суде побывало много различных свидетелей. Значительная часть из них явно никогда не была в суде, а если и была, то много лет назад. Немного растерянным выглядел во вторник и Аавиксоо. Ему потребовалось время, чтобы найти зал, а когда он вышел давать свидетельские показания, то выяснилось, что у него нет с собой документа. Поскольку ни у кого не возникло сомнений в личности свидетеля, то заседание продолжили.