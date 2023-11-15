Известная сеть цветочных магазинов испытывает финансовые трудности

В понедельник Тартуский уездный суд назначил Кюллике Мити временным управляющим банкротного производства. Как сказала Кюллике Мити, она еще не успела ознакомиться с ситуацией, заявление о банкротстве подала фирма Jardin.

Согласно коммерческому регистру, в Jardin работает 59 человек, налоговая задолженность фирмы составляет около 210 000 евро.

По последнему годовому отчету доход предприятия от продаж составил почти 2,4 миллиона евро, у фирмы 12 магазинов, которые расположены в Тарту, Пярну, Таллинне, Кейла, Пайде и Йыгева. Бизнес не приносил ожидаемого дохода: за последние два года убытки фирмы составили около 800 000 евро.

Большую часть товара фирма закупала в Нидерландах и Польше, а также у эстонских предприятий. Магазины Jardin предлагают отрезные цветы, цветы в горшках, саженцы, сезонные растения, удобрения, почву, средства по уходу за растениями, а также керамику и подарки. Кроме того фирма предлагает курьерские услуги, услуги по уходу за растениями в офисах и флористический дизайн.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.