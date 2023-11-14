Кандидат в председатели Eesti 200 призвал „понять Россию, которая сейчас слаба“. Однопартийцы в недоумении

„Сейчас Окк является кандидатом на пост председателя, так что члены партии должны ответить ему“, — сказал Уйбо. Тем не менее, по его словам, исключение Окка из партии возможно.

„Это зависит от того, как он будет себя вести дальше, — сказал председатель фракции. — Если он нанесет ущерб партии и не будет отражать положения нашего устава, то это возможно“.

По его словам, членство Окка до выборов нового председателя обсуждаться не будет.

Вчера кандидат в лидеры Eesti 200 Арко Окк рассказал в интервью Delfi о своих взглядах и мнении относительно разных животрепещущих тем. Среди прочего, он заявил, что Эстония тратит слишком много на оборону и что к „России следует относиться с бОльшим пониманием“.

„Но мы должны понимать, что Россия — наш сосед. Она сейчас слаба, и мы должны понимать нашего соседа“, — заявил Окк в интервью.

Сегодня Eesti 200 сделала короткое заявление, сообщив, что Арко Окк не представляет программу Eesti 200. Вице-председатель Eesti 200 Хендрик Йоханнес Террас также заявил вчера, что сказанное Окком не является позицией партии.

„Я с большим сожалением прочитал интервью Арко Окка, нового кандидата на пост председателя Eesti 200, которое он дал Delfi. C тяжелым сердцем могу сказать лишь то, что, к сожалению, он не подходит на пост председателя Eesti 200. Учитывая нынешние амбиции России и конфликты, которые она разжигает во многих частях мира, надеюсь, что Окк просто невероятно наивен“, — написал Террас в социальных сетях.

Кристина Каллас также раскритиковала интервью Окка. Она отметила, что на момент комментария не успела прочитать текст, но, исходя из названия, человек таких взглядов не подходит на пост лидера партии. „Судя по заголовку, оно (интервью-прим.ред.) явно не соответствует базовым ценностям Eesti 200, так что, думаю, Арко Окк должен признать, что в данный момент он все-таки не подходит на пост председателя“, — посчитала Каллас.