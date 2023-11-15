Опрос: более половины водителей предпочитают зимой ламельные шины

По сравнению с прошлым годом изменений в ответах водителей не произошло: 56% отдали предпочтение ламельным шинам, 44% — шипованным. В опросе, проведенном в 2020 году, 70% отдавали предпочтение ламельным шинам, а 30% — шипованным. Однако в проведенном в 2019 году опросе шипованные шины выбрали 70%, а в 2016 году – целых 80% водителей.

„Если в 2019–2020 годах произошел явный поворот и более половины водителей стали выбирать ламельные шины, то в последние два года предпочтения, судя по всему, стабилизировались – несмотря на то, что в последние годы медиа активно обсуждает вредное воздействие на окружающую среду шипованных шин“, — сказал руководитель группы рассмотрения ущербов транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

По словам Ярва, в большинстве случаев ламельные шины являются эквивалентом или даже лучшим выбором, чем шипованные: „Поведение ламельных шин как на сухом, так и на мокром асфальте лучше по сравнению с шипованными, поэтому, например, на сухом асфальте тормозной путь автомобиля с ламельной резиной короче, чем у машины с шипованной резиной“. В пользу ламельных шин говорит и существенно меньший уровень шума, а также тот факт, что ламельные шины не повреждают дорожное покрытие.

Однако шипованная резина лучше подходит для езды, например, по проселочным и гравийным дорогам, которые зимой часто бывают обледеневшими. „Но и на шипованных шинах также нужно ездить осторожно, поскольку на слишком высокой скорости шипы, к сожалению, мало помогают“, — сказал Ярв. А вот езда на шипованной резине по ухоженным автомагистралям и городским улицам приводит к появлению борозд на дорожном покрытии и износу разметки, из-за чего дороги приходится ремонтировать гораздо чаще, а разметку – обновлять каждую весну.