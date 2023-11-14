Кристина Каллас о критике со стороны Вырклаэва: это из разряда фантастики. У Минобра нет лишних 140 млн евро

Во вчерашнем интервью министр финансов Март Вырклаэв заявил, что кризис зарплат работников образования – это несделанная работа министра образования. Кроме того, он намекнул, что средства на повышение зарплат работникам образования нужно найти в министерстве образования, а не в государственном бюджете.

По словам Вырклаэва, он ждал, что планы по школьной реформе будут представлены еще до начала переговоров по бюджету и обсуждения стратегии государственного бюджета, но этого не произошло. В ответ на обвинение Вырклаэва Каллас заявила, что в ходе обсуждения она назвала конкретные суммы, которые нужно найти.