14.11.2023, 15:15
Кристина Каллас о критике со стороны Вырклаэва: это из разряда фантастики. У Минобра нет лишних 140 млн евро(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Министр образования Кристина Каллас (Eesti 200) сказала в ответ на слова министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ), что внутри министерства образования найти дополнительные средства для повышения учительских зарплат невозможно.
Во вчерашнем интервью министр финансов Март Вырклаэв заявил, что кризис зарплат работников образования – это несделанная работа министра образования. Кроме того, он намекнул, что средства на повышение зарплат работникам образования нужно найти в министерстве образования, а не в государственном бюджете.