Новости Эстонии
14.11.2023, 15:15

Кристина Каллас о критике со стороны Вырклаэва: это из разряда фантастики. У Минобра нет лишних 140 млн евро

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Кристина Каллас
Кристина Каллас
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Министр образования Кристина Каллас (Eesti 200) сказала в ответ на слова министра финансов Марта Вырклаэва (Партия реформ), что внутри министерства образования найти дополнительные средства для повышения учительских зарплат невозможно.

Во вчерашнем интервью министр финансов Март Вырклаэв заявил, что кризис зарплат работников образования – это несделанная работа министра образования. Кроме того, он намекнул, что средства на повышение зарплат работникам образования нужно найти в министерстве образования, а не в государственном бюджете.

По словам Вырклаэва, он ждал, что планы по школьной реформе будут представлены еще до начала переговоров по бюджету и обсуждения стратегии государственного бюджета, но этого не произошло. В ответ на обвинение Вырклаэва Каллас заявила, что в ходе обсуждения она назвала конкретные суммы, которые нужно найти.

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