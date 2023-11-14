Ситуация ухудшается. Промышленное предприятие в очередной раз сокращает десятки сотрудников(5)
Только в августе Ärileht писал, что компания AS Kohimo сокращает 61 сотрудника. Сейчас ситуация стала еще хуже, так как без работы останутся еще 38 человек, сообщает издание.
Фирма AS Kohimo занимается преимущественно изготовлением и монтажом металлоконструкций для промышленных зданий и сооружений. Компания работает в Ида-Вирумаа, но у нее есть производственные мощности и в Таллинне.
В августе исполнительный директор Игорь Конд сообщил Ärileht, что рынок, на котором работает Kohimo, находится не в особенно хорошем состоянии. „Крупномасштабные инфраструктурные сооружения, на которых исторически специализировалась компания, больше не строятся“, - сказал Конд. Это и стало причиной сокращения 61 сотрудника.
2022 год стал для AS Kohimo непростым, поскольку война в Украине во многом повлияла на объемы заказов. К сожалению, работы оказалось недостаточно, поскольку рынок крупных терминалов в странах Балтии и Скандинавии, а также другие рынки, нуждающиеся в металлоконструкциях и контейнерах, почти полностью отпали, сообщается в отчете компании за последний финансовый год.
AS Kohimo завершила 2021 год с убытком в полмиллиона евро. В прошлом году убытки были еще выше – более 2 миллионов евро. Прибыль от продаж в 2022 году составила чуть более 7 млн евро. По состоянию на 30 сентября этого года на предприятии работало 100 человек. Сейчас их осталось всего 62.
На запрос о комментарии относительно новой волны сокращений фирма пока не ответила.
Исполнительный директор AS Kohimo Игорь Конд является членом правления еще двух фирм: OÜ Kerogen и Kiviõli Keemiatöösö OÜ. Первая занимается научной деятельностью и разработками в области естественных и технических наук, вторая - производством нефтепродуктов.
Начинала свою деятельность AS Kohimo в 1953 году с монтажа резервуаров, трубопроводов и железобетонных конструкций. С 2018 года фирма входит в концерн Alexela Grupp.
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