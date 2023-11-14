Ситуация ухудшается. Промышленное предприятие в очередной раз сокращает десятки сотрудников

Фирма AS Kohimo занимается преимущественно изготовлением и монтажом металлоконструкций для промышленных зданий и сооружений. Компания работает в Ида-Вирумаа, но у нее есть производственные мощности и в Таллинне.

В августе исполнительный директор Игорь Конд сообщил Ärileht, что рынок, на котором работает Kohimo, находится не в особенно хорошем состоянии. „Крупномасштабные инфраструктурные сооружения, на которых исторически специализировалась компания, больше не строятся“, - сказал Конд. Это и стало причиной сокращения 61 сотрудника.

2022 год стал для AS Kohimo непростым, поскольку война в Украине во многом повлияла на объемы заказов. К сожалению, работы оказалось недостаточно, поскольку рынок крупных терминалов в странах Балтии и Скандинавии, а также другие рынки, нуждающиеся в металлоконструкциях и контейнерах, почти полностью отпали, сообщается в отчете компании за последний финансовый год.

AS Kohimo завершила 2021 год с убытком в полмиллиона евро. В прошлом году убытки были еще выше – более 2 миллионов евро. Прибыль от продаж в 2022 году составила чуть более 7 млн евро. По состоянию на 30 сентября этого года на предприятии работало 100 человек. Сейчас их осталось всего 62.

На запрос о комментарии относительно новой волны сокращений фирма пока не ответила.

Исполнительный директор AS Kohimo Игорь Конд является членом правления еще двух фирм: OÜ Kerogen и Kiviõli Keemiatöösö OÜ. Первая занимается научной деятельностью и разработками в области естественных и технических наук, вторая - производством нефтепродуктов.

Начинала свою деятельность AS Kohimo в 1953 году с монтажа резервуаров, трубопроводов и железобетонных конструкций. С 2018 года фирма входит в концерн Alexela Grupp.

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