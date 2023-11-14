Государство начинает переговоры с потенциальными покупателями Nordica
Ситуация у Nordica сложная, и, по словам представителей Министерства климата, не стоит исключать и приватизацию предприятия государством, передает „Актуальная камера“.
„Государство приняло решение продать Nordica. Отправной точкой продажи является то, что не поставлено конкретной цели как продать авиакомпанию: целиком, по частям, отдельно или вместе с активами Transpordi Haldus. На сегодняшний день все эти сценарии возможны“, – сказал вице-канцлер по мобильности Министерства климата Сандер Сальму.
О цене авиакомпании сегодня говорить еще рано, так как только недавно государство начало искать инвесторов среди других фирм авиаперевозок. Также и составляющие цены еще до конца не определены.
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