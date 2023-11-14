Экономика
14.11.2023, 11:55

Государство начинает переговоры с потенциальными покупателями Nordica

 
ФОТО: Nordic Aviation Group

Государство приняло решение продать авиакомпанию Nordica и уже ведет переговоры с некоторыми потенциальными покупателями. Будущее компании может проясниться к концу года, пишет RusERR.

Ситуация у Nordica сложная, и, по словам представителей Министерства климата, не стоит исключать и приватизацию предприятия государством, передает „Актуальная камера“.

„Государство приняло решение продать Nordica. Отправной точкой продажи является то, что не поставлено конкретной ​​цели как продать авиакомпанию: целиком, по частям, отдельно или вместе с активами Transpordi Haldus. На сегодняшний день все эти сценарии возможны“, – сказал вице-канцлер по мобильности Министерства климата Сандер Сальму.

О цене авиакомпании сегодня говорить еще рано, так как только недавно государство начало искать инвесторов среди других фирм авиаперевозок. Также и составляющие цены еще до конца не определены.

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