Кая Каллас в Вашингтоне была отмечена премией Джин Киркпатрик

Премия создана в честь Джин Дж. Киркпатрик, советника президента Рейгана по внешней политике, первой женщины-посла США в Организации Объединенных Наций, известного внешнеполитического мыслителя, давнего члена правления Международного республиканского института и активной защитницы прав женщин. Премия Джин Дж. Киркпатрик была учреждена для признания женщин, которые способствуют политическому и гражданскому участию в Соединенных Штатах и ​​во всем мире. Впервые она была объявлена в 2008 году. Церемония награждения прошла в помещении Amazon Web Service.

В своей речи на вручении награды Каллас сказал, что долг Европы и США – отстаивать мир, в котором правят демократия и свобода. Каллас напомнила слова президента Рональда Рейгана о том, что демократия хрупка и находится в опасности исчезновения на расстоянии не более одного поколения. „Мы не должны забывать, что демократия нуждается в постоянной заботе. „Демократия не может просто давать людям надежду на лучшее будущее, она должна также улучшать жизнь граждан “, - сказала она.

„Эстония является хорошим примером цифрового государства. Мы заставили инновации работать на благо демократии и людей“, — сказала Каллас. Премьер-министр отметила, что 99% государственных услуг Эстонии доступны онлайн: от уплаты налогов до голосования на выборах.

„Цифровизация никогда не была в Эстонии самоцелью. Целью было предоставление услуг, которые лучше всего подходят нашим гражданам. Поскольку жизнь людей сейчас тесно связана с интернетом, государство должно быть там, где находятся люди. Государство также должно быть готово постоянно развивать свои услуги“, — сказала Каллас.

По ее словам, правительства не должны наблюдать за развитием технологий со стороны.