Кая Каллас в Вашингтоне была отмечена премией Джин Киркпатрик(9)
13 ноября в Вашингтоне премьер-министру Кае Каллас, находящейся с визитом в США, Международный республиканский институт вручил премию имени Джин Киркпатрик. При этом Каллас и Эстонская Республика получили признание за продвижение практики открытого управления и демократических ценностей, а также за риторику решения геополитических проблем.
Премия создана в честь Джин Дж. Киркпатрик, советника президента Рейгана по внешней политике, первой женщины-посла США в Организации Объединенных Наций, известного внешнеполитического мыслителя, давнего члена правления Международного республиканского института и активной защитницы прав женщин. Премия Джин Дж. Киркпатрик была учреждена для признания женщин, которые способствуют политическому и гражданскому участию в Соединенных Штатах и во всем мире. Впервые она была объявлена в 2008 году. Церемония награждения прошла в помещении Amazon Web Service.
В своей речи на вручении награды Каллас сказал, что долг Европы и США – отстаивать мир, в котором правят демократия и свобода. Каллас напомнила слова президента Рональда Рейгана о том, что демократия хрупка и находится в опасности исчезновения на расстоянии не более одного поколения. „Мы не должны забывать, что демократия нуждается в постоянной заботе. „Демократия не может просто давать людям надежду на лучшее будущее, она должна также улучшать жизнь граждан “, - сказала она.
„Эстония является хорошим примером цифрового государства. Мы заставили инновации работать на благо демократии и людей“, — сказала Каллас. Премьер-министр отметила, что 99% государственных услуг Эстонии доступны онлайн: от уплаты налогов до голосования на выборах.
„Цифровизация никогда не была в Эстонии самоцелью. Целью было предоставление услуг, которые лучше всего подходят нашим гражданам. Поскольку жизнь людей сейчас тесно связана с интернетом, государство должно быть там, где находятся люди. Государство также должно быть готово постоянно развивать свои услуги“, — сказала Каллас.
По ее словам, правительства не должны наблюдать за развитием технологий со стороны.
„Нам нужно быть любопытными и активными, чтобы мы могли привнести инновации на службу открытому и инклюзивному управлению. Мы не можем сделать это в одиночку. Европа и Америка должны сотрудничать, чтобы инновации и технологии наилучшим образом поддерживали демократические общества“, — сказала Каллас.
Премьер-министр отметила, что награда имени Джин Дж. Киркпатрик, первой женщины-посла США в ООН, также значима с точки зрения равноправия.
„Надеюсь, придет время, когда в заголовке газеты не будет подчеркиваться тот факт, что главой правительства является женщина“, - сказала она, признав, что времена меняются. „Все больше и больше женщин занимают руководящие должности, и обществу это уже не кажется чем-то особенным. Но более равноправное общество не появится само по себе. Мы должны много работать для этого и показывать пример“, - сказала Каллас.
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