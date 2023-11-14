Паром Amalia пока не вернулся в Эстонию. Что же произошло в море на прошлой неделе?

В прошлый четверг паром Amalia, следовавший с острова Рухну на остров Кихну, накренился и на следующий день пришвартовался в порту Мерсрагс в Латвии. Руководитель AS Kihnu Veeteed Яак Каабел сообщил, что судно все еще находится там, но его техническое состояние хорошее. Что касается инцидента, то, по его словам, в результате неудачного стечения обстоятельств сломались крепления груза.