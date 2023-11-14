ЧП и криминал
14.11.2023, 12:45

Паром Amalia пока не вернулся в Эстонию. Что же произошло в море на прошлой неделе?

 
ФОТО: PPA | Erakogu

В прошлый четверг паром Amalia, следовавший с острова Рухну на остров Кихну, накренился и на следующий день пришвартовался в порту Мерсрагс в Латвии. Руководитель AS Kihnu Veeteed Яак Каабел сообщил, что судно все еще находится там, но его техническое состояние хорошее. Что касается инцидента, то, по его словам, в результате неудачного стечения обстоятельств сломались крепления груза.

Каабел надеется, что судно вернется в Пярну в ближайшие дни. Когда именно, пока неясно. „К сожалению, отправка парома зависит от погоды и должностных лиц, проводящих проверку. Более точно на данный момент сказать невозможно“, — пояснил он Delfi и заверил, что судно находится в мореходном состоянии.

„Состояние судна оценивалось в порту Мерсрагс как экипажем судна, так и государственным портовым контролем Латвии (Port State Control)“.

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