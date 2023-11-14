Isamaa инициирует вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас. EKRE и центристы взяли время на размышление

Isamaa начала переговоры с представленными в Рийгикогу политическими партиями, чтобы инициировать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас. Председатель парламентской фракции центристской партии Танель Кийк и лидер EKRE Мартин Хельме сообщили: хотя, по их мнению, Кая Каллас должна уйти в отставку, вопрос присоединения к этой инициативе они обсудят в правлении своих партий.