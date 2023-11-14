Новости Эстонии
14.11.2023, 10:04

Isamaa инициирует вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас

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Delfi
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Isamaa начала переговоры с представленными в Рийгикогу политическими партиями, чтобы инициировать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас.

„Члены Партии реформ дистанцировались от восточного транспортного скандала премьер-министра и заявили, что это личное дело Каи Каллас. Это неправда. Вопрос доверия премьер-министру – это вопрос государственной важности“, – заявил председатель Isamaa Урмас Рейнсалу. Рейнсалу добавил, что лидер Партии реформ будет выбран в эти выходные.

„Через 83 дня после начала скандала, Кая Каллас требует от своей партии нового мандата. Поэтому реформисты должны взять на себя политическую ответственность и дать четкую оценку поведению премьер-министра“, - сказал Рейнсалу.

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