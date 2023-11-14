14.11.2023, 10:04
Isamaa инициирует вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас(38)
ФОТО: | Delfi Meedia
Isamaa начала переговоры с представленными в Рийгикогу политическими партиями, чтобы инициировать вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас.
„Члены Партии реформ дистанцировались от восточного транспортного скандала премьер-министра и заявили, что это личное дело Каи Каллас. Это неправда. Вопрос доверия премьер-министру – это вопрос государственной важности“, – заявил председатель Isamaa Урмас Рейнсалу. Рейнсалу добавил, что лидер Партии реформ будет выбран в эти выходные.