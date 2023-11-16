Реформисты в последний раз выбирают Каю Каллас лидером партии. Многие надеются, что она вскоре уйдет

„Правление, совет уполномоченных и общее собрание партии думают о том, что она [Кая Каллас] могла бы сама достойно оставить свой пост, никто уже не верит в то, что она останется здесь“, - сказал один из реформистов-депутатов Рийгикогу, говоря о царящих среди однопартийцев настроениях.

Как показал последний по времени опрос, проведенный фирмой Turu-uuringud, поддержка Партии реформ составляет сейчас 18%. Это нельзя назвать рекордом со знаком минус, в январе и в феврале 2022 года, то есть накануне нападения России на Украину, рейтинг партии премьер-министра тоже составлял 18%. За это время случилось столько событий, то никто уже не вспоминает, какой слабой была позиция Каи Каллас в то время. Недовольство бурлило, но война на два года прикрыла котел крышкой, не дав ему выплеснуться.