Внимание! Мошенники из-за рубежа используют для обмана эстонские номера

Волна мошеннических звонков, о которой идет речь, характеризуется тем, что звонят на первый взгляд с местного номера, хотя на самом деле из-за границы. Если звонок окажется пропущен и человек перезвонит на этот номер, то ему ответит реальный владелец номера в Эстонии, который не будет знать, что его номер использовали в качестве маскировки с мошенническими целями.

К сожалению, современные технологии позволяют манипулировать телефонными номерами. Это означает, что звонящий из-за границы может замаскировать свой номер телефона под номер телефона страны, в которую он звонит. Таким образом мошенники пытаются создать впечатление, будто речь идет о местном звонке, чтобы ввести жертву в заблуждение и притупить ее бдительность.

Целью мошеннических звонков является получение доступа к личной информации и финансам человека: данным кредитной карты, банковскому счету. Либо мошенники пытаются оказать на жертву влияние, чтобы та сама перевела им деньги.

По словам руководителя по рискам Telia Андреаса Мейстера, ни Telia, ни любая другая уважающая себя компания никогда не будет просить клиентов по электронной почте, СМС или телефону поделиться данными кредитной карты или куда-то ввести их. Также не рекомендуется устанавливать на свой телефон или компьютер неизвестное программное обеспечение.

„Все случаи, когда человека просят ввести данные кредитной карты во время телефонного звонка или через СМС, поделиться ими для проверки, либо когда просят установить на свое устройство неизвестное программное обеспечение, а затем войти в интернет-банк для оплаты предоставленной „услуги“, как правило, являются мошенничеством. Таким образом люди предоставляют мошенникам доступ к своим счетам“, — предупреждает Мейстер.

Он напоминает, что Telia обычно связывается со своими клиентами с номера 123 или 1551 (бизнес-клиенты).