Внимание! Мошенники из-за рубежа используют для обмана эстонские номера(12)
По сообщению Telia, в последнее время участились случаи, когда людям звонят с неизвестных номеров и пытаются с помощью различных уловок завладеть личными данными или финансами жертвы.
Волна мошеннических звонков, о которой идет речь, характеризуется тем, что звонят на первый взгляд с местного номера, хотя на самом деле из-за границы. Если звонок окажется пропущен и человек перезвонит на этот номер, то ему ответит реальный владелец номера в Эстонии, который не будет знать, что его номер использовали в качестве маскировки с мошенническими целями.
К сожалению, современные технологии позволяют манипулировать телефонными номерами. Это означает, что звонящий из-за границы может замаскировать свой номер телефона под номер телефона страны, в которую он звонит. Таким образом мошенники пытаются создать впечатление, будто речь идет о местном звонке, чтобы ввести жертву в заблуждение и притупить ее бдительность.
Целью мошеннических звонков является получение доступа к личной информации и финансам человека: данным кредитной карты, банковскому счету. Либо мошенники пытаются оказать на жертву влияние, чтобы та сама перевела им деньги.
По словам руководителя по рискам Telia Андреаса Мейстера, ни Telia, ни любая другая уважающая себя компания никогда не будет просить клиентов по электронной почте, СМС или телефону поделиться данными кредитной карты или куда-то ввести их. Также не рекомендуется устанавливать на свой телефон или компьютер неизвестное программное обеспечение.
„Все случаи, когда человека просят ввести данные кредитной карты во время телефонного звонка или через СМС, поделиться ими для проверки, либо когда просят установить на свое устройство неизвестное программное обеспечение, а затем войти в интернет-банк для оплаты предоставленной „услуги“, как правило, являются мошенничеством. Таким образом люди предоставляют мошенникам доступ к своим счетам“, — предупреждает Мейстер.
Он напоминает, что Telia обычно связывается со своими клиентами с номера 123 или 1551 (бизнес-клиенты).
„Мы советуем всем, кто получит звонок, соответствующий вышеуказанным характеристикам, прервать его и по возможности заблокировать данный номер на своем телефоне, а информацию о подозрительном номере и времени звонка при первой возможности передать своему оператору связи. Тогда операторы связи смогут заблокировать источник возможных мошеннических звонков“, — добавил представитель оператора.
По словам председателя правления Telia Eesti Холгера Хальянда, такого рода мошеннические схемы приобрели массовый характер, и сейчас компания работает над созданием технологического решения, которое будет выявлять и блокировать мошеннические звонки с помощью интеллектуальной автоматизации.
„Мошенники создают все более сложные схемы и технологические решения для обмана людей, но мы выявили закономерности, на основе которых возможно быстро выявлять мошеннические звонки и автоматически блокировать их. Надеюсь, в ближайшем будущем мы сможем поделиться хорошими новостями“, — сказал Хальянд.
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