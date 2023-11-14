Рост популярности специальностей по автоделу: среди студентов много девушек

У молодежи растет популярность разных профессий в сфере обслуживания и ремонта автомобилей. „На специальности автомехаников, автослесарей, автомаляров претендует в два раза больше молодых людей, чем нам удается принять. Кроме того, мы заметили рост популярности профессии автомаляра – особенно среди девушек“, — говорит Марьямяги.

Практика также играет важную роль в обучении и подготовке молодых людей. „Как правило, первая стажировка на предприятии представляет собой больше наблюдение в реальных рабочих условиях, во время которой ученик знакомится с рабочей средой, узнает требования безопасности и охраны окружающей среды, а также изучает правильные методы работы вместе с его руководителем практики. К последующей практике студент уже прошел больше профильных предметов, а предыдущая практика-наблюдение также в свою очередь дала знания и опыт — тогда можно доверить студенту больше ответственности и самостоятельности“, — говорит руководитель послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала.

По словам Аасала, организация рабочей практики в Amserv – это продуманный процесс, и она всегда происходит под руководством опытного наставника. „У нас молодые люди имеют возможность узнать о гибридных и электрических автомобилях, с которыми, к сожалению, они не сталкиваются в большинстве профессиональных школ во время учебы“, — рассказывает Аасала. „Тех студентов, чей уровень подготовки и дисциплины это позволяет, мы принимаем на работу в бригады Express Service, где в сотрудничестве и под ответственность опытного работника-руководителя практики осуществляется необходимое техническое обслуживание автомобилей клиентов. Мы также предлагаем получить опыт работы в шиномонтажных бригадах Express во время сезонов замены шин. Такая организация практики также дает возможность оплатить стажировку – ведь стажер в команде приносит дополнительную прибыль для предприятия“.