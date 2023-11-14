Рост популярности специальностей по автоделу: среди студентов много девушек(4)
Автотехников готовят в нескольких профессиональных училищах по всей Эстонии. Важной частью этого обучения является практика. О том, как учащиеся готовятся к прохождению практики и что такое хорошее место для практики на предприятии, рассказывают учитель профобразования Тартуского профессионального колледжа (VOCO) Тимо Марьямяги и руководитель послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала.
У молодежи растет популярность разных профессий в сфере обслуживания и ремонта автомобилей. „На специальности автомехаников, автослесарей, автомаляров претендует в два раза больше молодых людей, чем нам удается принять. Кроме того, мы заметили рост популярности профессии автомаляра – особенно среди девушек“, — говорит Марьямяги.
Практика также играет важную роль в обучении и подготовке молодых людей. „Как правило, первая стажировка на предприятии представляет собой больше наблюдение в реальных рабочих условиях, во время которой ученик знакомится с рабочей средой, узнает требования безопасности и охраны окружающей среды, а также изучает правильные методы работы вместе с его руководителем практики. К последующей практике студент уже прошел больше профильных предметов, а предыдущая практика-наблюдение также в свою очередь дала знания и опыт — тогда можно доверить студенту больше ответственности и самостоятельности“, — говорит руководитель послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала.
По словам Аасала, организация рабочей практики в Amserv – это продуманный процесс, и она всегда происходит под руководством опытного наставника. „У нас молодые люди имеют возможность узнать о гибридных и электрических автомобилях, с которыми, к сожалению, они не сталкиваются в большинстве профессиональных школ во время учебы“, — рассказывает Аасала. „Тех студентов, чей уровень подготовки и дисциплины это позволяет, мы принимаем на работу в бригады Express Service, где в сотрудничестве и под ответственность опытного работника-руководителя практики осуществляется необходимое техническое обслуживание автомобилей клиентов. Мы также предлагаем получить опыт работы в шиномонтажных бригадах Express во время сезонов замены шин. Такая организация практики также дает возможность оплатить стажировку – ведь стажер в команде приносит дополнительную прибыль для предприятия“.
Учащиеся также могут претендовать на стипендию Toyota, которая гарантирует им практику в течение учебного года, а также и ежемесячный доход. „Цель этого – повысить мотивацию студентов к достижению хороших учебных результатов и обеспечить стажировку стипендиата. Мы предлагаем это начиная со второго курса и продолжаем поддержку и на последующих курсах, если у ученика хорошая успеваемость и пройдена практика в сети обслуживания Toyota“, - говорит Аасала.
Обучение на базе электромобилей и гибридных автомобилей все еще в новинку
„С точки зрения будущего также очень важно, чтобы автомобили, на базе которых проводится обучение, давали как можно более широкие знания и умения. В нашем заведении ученики имеют возможность учиться на автомобилях Toyota, причем один из них — это т.н. подключаемый (розеточный) гибрид“, — говорит Марьямяги.
Марьямяги поясняет, что согласно вступившему в силу в 2021 году профессиональному стандарту, автомеханик должен проводить общую диагностику, техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и систем комфорта с напряжением питания до 60 В. „60 В — это слишком мало для электромобилей и гибридных автомобилей, и исходя из этого изучение электромобилей и гибридных автомобилей не может быть включено в базовое обучение. При этом мы считаем, что студенты, получившие диплом училища, должны быть готовы к реальным потребностям рынка, и именно поэтому мы добавили в учебную программу модуль электромобилей и гибридных автомобилей в качестве предмета по выбору“, - рассказал Марьямяги.
По словам Аасала, в практической рабочей среде учащиеся соприкасаются с различными моделями автомобилей. „Проверка работоспособности гибридной системы осуществляется компьютером во время каждого планового технического обслуживания. В целом гибридные системы надежны и редко требуют ремонта. При этом подчеркну, что крайне важно уделять внимание технике безопасности при ремонте и более точной диагностике систем гибридов и электромобилей“, - поясняет он.
Также возможность посмотреть на специальность шире
Предприятия дают возможность для более широких возможностей знакомства с профессией в рамках практики. „На первый взгляд, нет никакой связи и необходимости знакомить учеников специальности автомаляра с повседневной работой автодиагностика или продавца автомобилей. Но, то же время, это важно для развития сотрудничества и создания полной картины о работе предприятия. Ведь часто в своей карьере не остаешься только на узко изучаемой специальности. Желательно развиваться и находить подходящее направление для себя“, — объясняет Аасала.
„Сейчас очень много девушек учатся покраске автомобилей. В то же время эта работа требует хорошей физической подготовки, а после получения данной специальности, к сожалению, на так много приходят на эту работу. Но это не означает, что эти специалисты просто исчезли из автомобильного мира – они часто находят другую работу в данной области и являются отличными коллегами со своими техническими знаниями. Женщины уже составляют почти 20% сотрудников Amserv Eesti“, — рассказывает Аасала о том, как на примере девушек можно взглянуть на профессию шире.
Хорошая практика – это возможность как для студента, так и для предприятия, предлагающего стажировку. „Молодые люди получают опыт и знания, компании могут обучать будущую рабочую силу в соответствии со своими потребностями и знакомить ее со стандартами предприятия, а также заранее находить таланты среди кандидатов. Кроме того, это возможность узнать реальные потребности рынка, даже если эти темы еще не включены в учебную программу“, — резюмирует двусторонние преимущества практики на предприятиях учитель профессионального образования Тимо Марьямяги.
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