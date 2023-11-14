ВИДЕО и ФОТО | Хозяева вернулись и нашли свой дом в плачевном состоянии. Пожар его практически уничтожил

По словам представителя Лыунаского спасательного центра, на момент прибытия спасателей пламя вырывалось из крыши и окон. Кроме того, рядом с местом происшествия обрушилась линия электропередачи, поэтому для устранения опасности были вызваны электрики.

В 20:48 пожар был локализован или взят под контроль. Дом сильно пострадал от пожара и воды.

По словам пресс-секретаря, в доме никого не было, поэтому никто не пострадал, хозяев о случившемся оповестили.

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