На полигоне Сил обороны погиб Андрей Курочкин. „Он был хорошим другом и отцом, всегда готовым прийти на помощь“

Фельдфебель Андрей Курочкин вступил в Скаутский батальон в 2009 году, сразу после окончания срочной службы. Его служба проходила в основном на различных должностях в инженерной группе боевого обеспечения Скаутского батальона: инженер-сапер, помощник командира отделения, командир отделения, а с февраля прошлого года — командир инженерной группы.

Андрей Курочкин удостоен орденом Сил обороны за боевые заслуги, а также медалью ООН как участник международных военных операций. Андрей Курочкин принимал участие в шести зарубежных операциях: четыре раза в Афганистане, а также в Ливане и Мали. По словам боевых товарищей, он производил на всех впечатление профессионального и доброжелательного человека.

Прослуживший много лет военным инженером, Андрей Курочкин внес очень большой вклад в обучение подразделений международных военных операций и в обучение военных инженеров. Как инструктор он был всегда жестким, но справедливым, его уважали все сослуживцы.

По словам сослуживцев, Курочкин всегда оставался профессионалом, не давал эмоциям завладеть собой, умел находить выход из любой ситуации. Он был хорошим другом, готовым всегда прийти на помощь и держащим свое слово, а также очень хорошим отцом.