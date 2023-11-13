13.11.2023, 20:03
В Ласнамяэ под окнами многоквартирного дома обнаружили тело мужчины
ФОТО: | Delfi Meedia
Полиция подтвердила, что в четверг на минувшей неделе в столичном районе Ласнамяэ насмерть разбился выпавший из окна мужчина.
Как прокомментировали RusDelfi в полиции, информация о происшествии на улице Линнамяэ поступила им 9 ноября в 22.08.
Звонивший сообщил, что у многоквартирного дома лежит безжизненное тело 53-летнего мужчины.
По имеющимся у правоохранителей данным, нет никаких признаков, что в смерть мужчины связана с преступлением.
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