В Ласнамяэ под окнами многоквартирного дома обнаружили тело мужчины

Как прокомментировали RusDelfi в полиции, информация о происшествии на улице Линнамяэ поступила им 9 ноября в 22.08.

Звонивший сообщил, что у многоквартирного дома лежит безжизненное тело 53-летнего мужчины.

По имеющимся у правоохранителей данным, нет никаких признаков, что в смерть мужчины связана с преступлением.

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