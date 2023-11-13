Водителя оштрафовали за российскую символику на 400 евро

11 ноября пограничники на КПП в Нарве проверили въезжающий а Эстонию легковой автомобиль. В ходе проверки обнаружилось, что в машине экспонируется предмет с символикой государства-агрессора.

Пограничники обратили внимание водителя на то, что в Эстонской Республике такая символика запрещена и наложили на него штраф в размере 400 евро.

После того, как водитель избавился от предмета с символикой, ему разрешили въехать на автомобиле в Эстонию.

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