ЧП и криминал
13.11.2023, 19:50

Водителя оштрафовали за российскую символику на 400 евро

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КПП в Нарве
КПП в Нарве
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

В субботу на КПП в Нарве при въезде в Эстонию был оштрафован водитель легкового автомобиля за экспонирование российской символики, сообщила Идаская префектура.

11 ноября пограничники на КПП в Нарве проверили въезжающий а Эстонию легковой автомобиль. В ходе проверки обнаружилось, что в машине экспонируется предмет с символикой государства-агрессора.

Пограничники обратили внимание водителя на то, что в Эстонской Республике такая символика запрещена и наложили на него штраф в размере 400 евро.

После того, как водитель избавился от предмета с символикой, ему разрешили въехать на автомобиле в Эстонию.

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