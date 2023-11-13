Свидетельница на слушании по делу об убийстве Ирины из Ласнамяэ: „Или я сошла с ума, или нахожусь в сумасшедшем доме“

После допроса, судья обратилась к Кристине: „Вы видите здесь человека, которого только что описали?“

„Нет“ – ответила Кристина.

Судья решила уточнить: „Вы имеете в виду, что здесь его нет, или вы просто его не узнаете?“

„Его здесь нет, – затем Кристина указывает на обвиняемого Дмитрия Воронина и продолжает – Это не тот человек, которого я описывала. Я его не знаю и никогда прежде не видела. Тот мужчина был очень зол на Ирину, и я была уверена, что это он совершил преступление, поэтому я очень удивилась, когда узнала про Дмитрия“.

Судья решила узнать на каком языке Ирина разговаривала с мужчиной, которого описывала Кристина. „На русском“ – прозвучал ответ.

Тогда судья задала последний вопрос: „Вы абсолютно уверены, что никогда не видели обвиняемого рядом с Ириной?“

„Не видела. Но я и не бывала постоянно в цветочном магазине“, – ответила она.

Кристина и высказала предположение, что возможно тот парень, которого она описывала знаком с Ворониным. Потому что он тоже рассказывал, что ест мухоморы, и даже предлагал им попробовать их.