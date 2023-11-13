В Таллинне открывается первая в Эстонии пиццерия одной из крупнейших в мире сетей

Domino’s Pizza - это международная сеть пиццерий, основанная в США в 1960 году, и на данный момент у неё более 20 000 ресторанов по всему миру.

По словам маркетингового директора Domino’s Pizza в странах Балтии Ромаса Лигейкиса, расширение в Эстонию было логичным шагом после открытия ресторанов в Латвии и Литве. „Наша цель - стать номером 1 среди сетей пиццерий в странах Балтии.“

„Мы очень рады, что крупнейшая сеть пиццерий в мире Domino’s Pizza выбрала именно Mustamäe Keskus для открытия первого в Эстонии ресторана,“ - сообщила генеральный директор торгового центра Mustamäe Keskus Иринa Кадырко.

Domino’s Pizza откроет свои двери в торговом центре Mustamäe Keskus уже в декабре этого года.

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