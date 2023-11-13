13.11.2023, 21:35
ВИДЕО | Президент Алар Карис: неужели эстонское государство настолько бедное, что закрывает лучшие школы?(1)
Президент Эстонии Алар Карис посетил сегодня школу в Метсакюла (волость Ляэнеранна, Пярнуский уезд), которая с лета ведет борьбу за свое дальнейшее существование, пишет Delfi.
По словам Кариса, он читал, конечно, о конфликте, но решил, что нужно посмотреть на ситуацию своими глазами. Директор школы Пилле Кайсель провела для Кариса экскурсию по школе, а затем руководство школы вместе с президентом обсудили будущее учебного заведения. После часового разговора президент в музыкальном классе поговорил о проблемах со школьниками и их родителями.