ВИДЕО | Президент Алар Карис: неужели эстонское государство настолько бедное, что закрывает лучшие школы?

По словам Кариса, он читал, конечно, о конфликте, но решил, что нужно посмотреть на ситуацию своими глазами. Директор школы Пилле Кайсель провела для Кариса экскурсию по школе, а затем руководство школы вместе с президентом обсудили будущее учебного заведения. После часового разговора президент в музыкальном классе поговорил о проблемах со школьниками и их родителями.