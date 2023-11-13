Новости Эстонии
13.11.2023, 21:35

ВИДЕО | Президент Алар Карис: неужели эстонское государство настолько бедное, что закрывает лучшие школы?

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Президент Эстонии Алар Карис посетил сегодня школу в Метсакюла (волость Ляэнеранна, Пярнуский уезд), которая с лета ведет борьбу за свое дальнейшее существование, пишет Delfi.

По словам Кариса, он читал, конечно, о конфликте, но решил, что нужно посмотреть на ситуацию своими глазами. Директор школы Пилле Кайсель провела для Кариса экскурсию по школе, а затем руководство школы вместе с президентом обсудили будущее учебного заведения. После часового разговора президент в музыкальном классе поговорил о проблемах со школьниками и их родителями.

Родители объяснили президенту важность функционирования школы и выразили недовольство действиями волостных властей. Алар Карис сказал, что он в вопросе сохранения школы ничего сделать не может, но пообещал во вторник встретиться в Кадриорге с волостной управой Ляэнеранна.

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