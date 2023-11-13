ВИДЕО | Кристина Каллас о предложении Вырклаэва: может, мы еще и школьные обеды уберем?

Каллас сказала, что была готова сегодня представить план, как к 2027 году достичь уровня, когда средняя зарплата учителей будет составлять 120% от средней зарплаты по Эстонии, но не увидела готовности к этому у других. План, помимо прочего, включает в себя реформу школьной сети.