13.11.2023, 21:00
ВИДЕО | Кристина Каллас о предложении Вырклаэва: может, мы еще и школьные обеды уберем?
Министр образования и науки Кристина Каллас (Eesti 200) говорит, что план относительно будущего учителей готов, но в правительстве есть разногласия. Точнее, у Партии реформ одно мнение, а у Eesti 200 и соцдемов другое.
Каллас сказала, что была готова сегодня представить план, как к 2027 году достичь уровня, когда средняя зарплата учителей будет составлять 120% от средней зарплаты по Эстонии, но не увидела готовности к этому у других. План, помимо прочего, включает в себя реформу школьной сети.