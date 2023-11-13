В Таллинне крупное предприятие подверглось атаке хакеров-вымогателей

Из наиболее существенных сбоев в оказании э-услуг RIA приводит случай 3 октября, когда из-за перегрузки систем почти на полтора часа было нарушено оказание основных услуг Кассы здоровья: вышла из строя система цифровых рецептов и другие функции.

Работа строительного регистра (интернет-страничка ehr.ee) была прервана 6 октября по неизвестной причине почти на сутки.

11 октября на два с половиной часа произошел сбой в работе колл-центра телекоммуникационной компании Telia, из-за чего были нарушены звонки на многие номера информационных служб, в том числе на номер государственной информации 1247 и инфолинию семейных врачей 1220. На номер Центра тревоги звонить было можно, но сбой мог проявляться при обратном звонке нуждающемуся в помощи. К инциденту привел сбой в сети.

В октябре наблюдались несколько больших волн блокирующих атак, во время которых злоумышленники пытались нарушить работу веб-сайта, сети или других онлайн-сервисов, перегружая их большим количеством поддельных или нежелательных запросов.

Целями таких атак были многие эстонские государственные и образовательные учреждения, а также частные компании. Наибольшее воздействие имели атаки, произошедшие 23 октября, когда в течение некоторого времени были недоступны многие интернет-страницы.

В прошлом месяце жертвой хакеров-вымогателей пало одно крупное предприятие, работающее в Таллинне: в ходе атаки с помощью вредоносной программы были зашифрованы данные, размещенные на двух серверах.

Для достижения конечной цели злоумышленники использовали бухгалтерскую фирму, в системы которой проникли через протокол удаленного рабочего стола (RDP). В промышленной компании имелись свежие резервные копии заблокированных данных, из которых можно было восстановить системы. По предварительной информации, данные в результате атаки похищены не были.