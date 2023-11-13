Подробности аварии, унесшей жизнь 14-летней девочки: в машине находилось шесть человек, двое из них сбежали
По данным полиции, в момент трагической аварии в Тартумма в автомобиле находилось шесть человек, а не четыре, как сообщалось изначально. Двое совершеннолетних молодых людей решили покинуть место происшествия.
По словам руководителя процессуальных действий Тартуского отделения полиции Тимо Рейнталя, к настоящему моменту установлено, что об аварии в центр тревоги сообщил один из находившихся в автомобиле молодых людей.
По словам стража порядка, всего в машине на момент аварии находилось шесть человек, двое из которых после случившегося покинули место происшествия. Почему они это сделали, установит следствие.
Алкогольного опьянения у водителя выявлено не было, наличие или отсутствие других видов опьянения будет установлено ходе следствия.
Для расследования ДТП, произошедшего в субботу возле бывшего военного аэропорта Раади в Тарту, возбуждено уголовное дело, в ходе которого будут установлены все обстоятельства, приведшие к столь трагическому событию.
Более подробно об аварии читайте ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.