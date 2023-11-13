Рекорд года: в октябре о коллективных сокращениях объявили 19 предприятий

„Хорошая же новость в том, что общее количество увольнений не стало рекордным – в результате запланированных сокращений будет потеряно около 390 рабочих мест. Это меньше, чем в январе, марте, апреле, а также в сентябре“, - прокомментировала Rus.ERR пресс-секретарь Кассы по безработице Анника Коппель.

По ее словам, как и в предыдущие месяцы этого года большая часть сокращений в октябре пришлась на фирмы, занятые в обрабатывающей промышленности.

В общей сложности сокращения анонсировали 9 фирм из этой отрасли, которые суммарно планируют отказаться от услуг 202 работников. Из них 49 человек планирует сократить компания Module Tech.

А о самом крупном сокращении в октябре объявила занятая в сфере информации и связи компания Bally’s Estonia, которая сократит 69 человек.

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