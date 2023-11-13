Неожиданно: опытному полицейскому пришлось заменить пьяного водителя автобуса

В префектуре написали, что утром в ходе проверки на окраине Выру у одного водителя автобуса были обнаружены признаки употребления алкоголя. Везти пассажиров дальше ему было нельзя.

„К счастью, все это произошло на глазах Энна, опытного и имеющего права почти всех категорий сотрудника дорожной полиции. В этот утренний час пик он взял инициативу в свои руки, прыгнул за руль автобуса и отправился в путешествие с группой из двадцати человек“, - сообщили в полиции.

Страж порядка сделал на своем маршруте две остановки, высадив одних пассажиров и забрав других, и в итоге отвез всех желающих в нужное место к началу рабочего дня. После этого Энн вернулся к коллегам и продолжил проверять водителей на трезвость.

К полудню в Выру и его окрестностях проверили почти пятьсот водителей и больше серьезных нарушений выявлено не было.

Учитывая объяснения, которые дал пьяный водитель автобуса после празднования Дня отца, полиция напоминает: если вы накануне вечером употребили алкоголь и не уверены в своей трезвости, садиться за руль нельзя.

„В частности, водитель автобуса должен чувствовать ответственность за то, что при оказании услуги пассажиры ждут от него профессионализма, а торжества с употреблением алкоголем следует планировать на те дни, когда утром вам не надо садиться за руль для оказания услуги“, - добавили в полиции.

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