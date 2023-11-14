Как так? Заказанный товар не получен, а платить за него рассрочку клиент должен

За последний месяц Комиссия по потребительским спорам приняла четыре решения в отношении ESTO AS, все - в пользу потребителя. Три решения связаны с уже скандально известным мебель ным магазин ом Comfy.ee (Germdec OÜ), который принимал от клиентов заказы и плату, но не выполнял заказы. На днях служба защиты прав потребителей также закрыла сайт Comfy.ee.

Марго Лин, руководитель отдела консультирования секретариата Комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), рассказала Delfi Ärileht, что во всех случаях клиенты подписывали с ESTO AS договор рассрочки на покупку товаров в интернет-магазине Comfy.ee. Однако магазин не передал товар покупателю, и, таким образом, потребитель имел право отказаться от договора. Несмотря на это, деньги клиенту не были возвращены, а ESTO AS требовала продолжить осуществление платежей на основании договора.