Экономика
14.11.2023, 09:55

Как так? Заказанный товар не получен, а платить за него рассрочку клиент должен

 
Проблему решила Комиссия по потребительским спорам
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Gorodenkoff | Shutterstock

Комиссия по потребительским спорам приняла несколько решений в отношении ESTO AS по жалобам, которые поступили в комиссию из-за Comfy.ee, пишет Delfi Ärileht.

За последний месяц Комиссия по потребительским спорам приняла четыре решения в отношении ESTO AS, все - в пользу потребителя. Три решения связаны с уже скандально известным мебельным магазином Comfy.ee (Germdec OÜ), который принимал от клиентов заказы и плату, но не выполнял заказы. На днях служба защиты прав потребителей также закрыла сайт Comfy.ee.

Марго Лин, руководитель отдела консультирования секретариата Комиссии по потребительским спорам Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), рассказала Delfi Ärileht, что во всех случаях клиенты подписывали с ESTO AS договор рассрочки на покупку товаров в интернет-магазине Comfy.ee. Однако магазин не передал товар покупателю, и, таким образом, потребитель имел право отказаться от договора. Несмотря на это, деньги клиенту не были возвращены, а ESTO AS требовала продолжить осуществление платежей на основании договора.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии