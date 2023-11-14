14.11.2023, 09:55
Как так? Заказанный товар не получен, а платить за него рассрочку клиент должен
Проблему решила Комиссия по потребительским спорам
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Комиссия по потребительским спорам приняла несколько решений в отношении ESTO AS по жалобам, которые поступили в комиссию из-за Comfy.ee, пишет Delfi Ärileht.
За последний месяц Комиссия по потребительским спорам приняла четыре решения в отношении ESTO AS, все - в пользу потребителя. Три решения связаны с уже скандально известным мебельным магазином Comfy.ee (Germdec OÜ), который принимал от клиентов заказы и плату, но не выполнял заказы. На днях служба защиты прав потребителей также закрыла сайт Comfy.ee.