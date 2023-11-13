Центр мониторинга развития разработал калькулятор потребности в учителях
Будущая потребность в учителях эстонских школ зависит от многих переменных, начиная от количества учеников и заканчивая внедрением образовательных технологий. Чтобы понять влияние различных факторов, Центр мониторинга развития разработал калькулятор потребности в учителях, с которым можно ознакомиться на сайте Центра.
Руководитель отдела исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане отметил, что оценка влияния различных переменных – дело весьма сложное, поскольку в реальной жизни различные факторы не проявляются изолированно и по одному. „Поэтому мы создали калькулятор, позволяющий воспроизводить различные комбинации факторов, связанных с потребностями в учителях, а также оценивать предположительное влияние изменений на спрос учителей и предложения работы для них“, – пояснил Варблане.
Центр мониторинга развития в своем недавнем кратком отчете „Сценарии потребности в учителях до 2040 года“, опираясь на симуляции, созданные с помощью калькулятора, пришел к выводу, что при сохранении текущих тенденций нехватка учителей исчезнет к 2037 году из-за уменьшения числа учеников. „В то же время нужно учитывать, что сокращение числа учеников происходит по всей Эстонии не равномерно и зависит от региона, поэтому во многих местах нехватка учителей может сохраняться гораздо дольше“, – добавил Варблане.
Например, потребность в учителях может увеличиться в результате более медленного сокращения числа детей школьного возраста, чем предполагалось в демографическом прогнозе Евростата, – например, в результате более высокой иммиграции. Потребность в учителях также увеличивается в связи с растущей долей детей с особыми образовательными потребностями, нуждающимися в специальной поддержке. Потребность в учителях можно снизить за счет успешного внедрения образовательных технологий или основательного повышения эффективности преподавания. Более того, калькулятор позволяет учитывать предложения для учителей, то есть делать предположения о том, сколько учителей придет и уйдет с рынка труда.
При сохранении нынешних тенденций спрос на учителей, или количество должностей, которые необходимо заполнить, к 2040 году снизится с 15 000 до примерно 12 000. Если бы образовательные технологии позволили освободить 20% рабочего времени учителей, как считает исследовательская фирма McKinsey, то потребность в учителях сократилась бы примерно до 10 000 рабочих мест. Еще большее сокращение числа нужных рабочих мест будет достигнуто за счет основательного повышения эффективности, т. е. увеличения числа учеников на одного учителя с нынешних 11 до 14, что сопоставимо со Словакией и Румынией, но несколько больше, чем в Швеции и Финляндии.
Калькулятор рассматривает ситуацию в Эстонии в целом и не учитывает специфику различных регионов, а также различия в потребности в учителях-предметниках, обусловленные образовательной ступенью. Влияние изменений отображено для каждого года вплоть до 2040 года.
Калькулятор потребности в учителях основан на симуляциях, разработанных в рамках исследовательского направления Центра мониторинга развития „Будущее: привлечение нового поколения учителей“. В исследовательском направлении рассматриваются существующие на сегодняшний день тенденции и различные возможные варианты направлений развития в будущем, а также принципиальные политические решения по вопросам, связанным с новым поколением учителей. Приводятся также основные неопределенности и ключевые факторы, от которых будет зависеть ситуация с молодым поколением учителей в Эстонии вплоть до 2040 года.
Калькулятор потребности в учителях Центра мониторинга развития (на эстонском языке) доступен здесь.
С кратким отчетом Центра мониторинга развития „Сценарии потребности в учителях до 2040 года“ можно ознакомиться здесь.
Центр мониторинга развития – это научный центр, созданный при Рийгикогу для анализа перспектив развития общества и экономики. Центр проводит исследования на разные темы с целью анализа долгосрочного развития общества и выявления новых тенденций и направлений развития.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.