Центр мониторинга развития разработал калькулятор потребности в учителях

Руководитель отдела исследований Центра мониторинга развития Уку Варблане отметил, что оценка влияния различных переменных – дело весьма сложное, поскольку в реальной жизни различные факторы не проявляются изолированно и по одному. „Поэтому мы создали калькулятор, позволяющий воспроизводить различные комбинации факторов, связанных с потребностями в учителях, а также оценивать предположительное влияние изменений на спрос учителей и предложения работы для них“, – пояснил Варблане.

Центр мониторинга развития в своем недавнем кратком отчете „Сценарии потребности в учителях до 2040 года“, опираясь на симуляции, созданные с помощью калькулятора, пришел к выводу, что при сохранении текущих тенденций нехватка учителей исчезнет к 2037 году из-за уменьшения числа учеников. „В то же время нужно учитывать, что сокращение числа учеников происходит по всей Эстонии не равномерно и зависит от региона, поэтому во многих местах нехватка учителей может сохраняться гораздо дольше“, – добавил Варблане.

Например, потребность в учителях может увеличиться в результате более медленного сокращения числа детей школьного возраста, чем предполагалось в демографическом прогнозе Евростата, – например, в результате более высокой иммиграции. Потребность в учителях также увеличивается в связи с растущей долей детей с особыми образовательными потребностями, нуждающимися в специальной поддержке. Потребность в учителях можно снизить за счет успешного внедрения образовательных технологий или основательного повышения эффективности преподавания. Более того, калькулятор позволяет учитывать предложения для учителей, то есть делать предположения о том, сколько учителей придет и уйдет с рынка труда.