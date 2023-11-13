Ушедший из Тартуского университета со скандалом ученый стал главным экономистом Bigbank

По словам председателя правления Bigbank Мартина Лянтса, согласно стратегии развития на ближайшие несколько лет, банк планирует постепенно расширять выбор предлагаемых услуг повседневного банкинга, и чтобы управлять этим ростом, необходимо больше чем раньше и более основательно осуществлять макроэкономический мониторинг, анализ и прогнозирование. „Рауль Эаметс – один из самых опытных и авторитетных учёных-экономистов Эстонии в области макроэкономики, который к тому же являясь членом наблюдательного совета Bigbank, хорошо знаком с текущим состоянием банка и направлениями нашего будущего развития“, – сказал Лянтс, комментируя это назначение на должность.

По словам Рауля Эаметса, должность главного экономиста Bigbank является логическим продолжением его многолетней работы в качестве профессора экономического факультета и декана социальных наук Тартуского университета, а также деятельности на посту председателя Совета по бюджету Эстонии. „Этим шагом я открываю новую страницу своей жизни в том, что касается оплачиваемой работы, и здорово, что на новой должности я смогу продолжать активно участвовать в понимании и оценке экономической ситуации и в анализе перспектив развития Эстонии“, — прокомментировал Эаметс.

В служебные обязанности Эаметса будет входить проведение макроэкономических обзоров, предоставление информации для макропрогнозов при составлении финансовых планов банка и осуществлении стресс-тестов, а также консультирование руководства банка по вопросам формирования стратегии банка.

По состоянию на конец 9 месяцев текущего года, кредитный портфель Bigbank вырос до рекордных 1,6 миллиардов евро, увеличившись на 97 миллионов ​​евро (+6%) за квартал и на 259 миллионов евро (+19%) за 9 месяцев. Качество кредитного портфеля продолжает оставаться на хорошем уровне – к концу квартала доля кредитов с просроченными более чем на 90 дней платежами составила всего 1,6% от общего объёма портфеля.