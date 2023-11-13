Ушедший из Тартуского университета со скандалом ученый стал главным экономистом Bigbank
В связи с расширением деятельности и выбора услуг в области повседневного банкинга, в Bigbank создана должность главного экономиста, на которой с сегодняшнего дня начал работать известный учёный-экономист Рауль Эаметс.
По словам председателя правления Bigbank Мартина Лянтса, согласно стратегии развития на ближайшие несколько лет, банк планирует постепенно расширять выбор предлагаемых услуг повседневного банкинга, и чтобы управлять этим ростом, необходимо больше чем раньше и более основательно осуществлять макроэкономический мониторинг, анализ и прогнозирование. „Рауль Эаметс – один из самых опытных и авторитетных учёных-экономистов Эстонии в области макроэкономики, который к тому же являясь членом наблюдательного совета Bigbank, хорошо знаком с текущим состоянием банка и направлениями нашего будущего развития“, – сказал Лянтс, комментируя это назначение на должность.
По словам Рауля Эаметса, должность главного экономиста Bigbank является логическим продолжением его многолетней работы в качестве профессора экономического факультета и декана социальных наук Тартуского университета, а также деятельности на посту председателя Совета по бюджету Эстонии. „Этим шагом я открываю новую страницу своей жизни в том, что касается оплачиваемой работы, и здорово, что на новой должности я смогу продолжать активно участвовать в понимании и оценке экономической ситуации и в анализе перспектив развития Эстонии“, — прокомментировал Эаметс.
В служебные обязанности Эаметса будет входить проведение макроэкономических обзоров, предоставление информации для макропрогнозов при составлении финансовых планов банка и осуществлении стресс-тестов, а также консультирование руководства банка по вопросам формирования стратегии банка.
По состоянию на конец 9 месяцев текущего года, кредитный портфель Bigbank вырос до рекордных 1,6 миллиардов евро, увеличившись на 97 миллионов евро (+6%) за квартал и на 259 миллионов евро (+19%) за 9 месяцев. Качество кредитного портфеля продолжает оставаться на хорошем уровне – к концу квартала доля кредитов с просроченными более чем на 90 дней платежами составила всего 1,6% от общего объёма портфеля.
Портфель вкладов у концерна в целом вырос за квартал на 184 миллиона евро (+12%), а за девять месяцев – на 415 миллионов евро (+30%), достигнув 1,8 миллиарда евро. Портфель срочных вкладов увеличился за квартал на 43 миллиона евро (+5%) до 919 миллионов евро, а портфель сберегательных вкладов – на 142 миллиона евро (+20%) до 863 миллионов евро.
Bigbank AS (www.bigbank.ee) – это основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам. В дополнение к осуществляемой в Эстонии деятельности, банк имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии, а также предлагает свои продукты в качестве трансграничной услуги в Австрии, Германии и Нидерландах. Объём баланса Bigbank превышает 2 миллиарда евро.
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