Новости Эстонии
13.11.2023, 20:45

ОПРОС | Урмас Рейнсалу на вершине популярности, поддержка Каи Каллас продолжает ослабевать

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Урмаса Рейнсалу поддерживают 37% жителей страны
Урмаса Рейнсалу поддерживают 37% жителей страны
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Впервые за два десятилетия поддержку Isamaa снова можно сравнить с лучшими днями популярности Марта Лаара. К их несчастью, до выборов еще более трех лет, в ходе которых кто-то из преемников Каи Каллас, возможно, взбодрит Партию реформ, пишет Eesti Päevaleht.

Согласно опросу Turu-uuringute AS, проведенному по заказу Eesti Päevaleht, третий срок премьер-министра Каи Каллас уменьшил ее поддержку более чем вдвое. С 26 октября по 6 ноября были опрошены 899 граждан Эстонии старше 18 лет. Если в апреле после выборов в Рийгикогу Каллас поддерживали 39% респондентов, то сейчас ее поддержка упала до 17%. Это не такой уж низкий показатель, поскольку два года назад в ноябре он составлял 16%. В то время все еще набирали обороты кризисы, связанные с коронавирусом, энергетикой и безопасностью, и настроения относительно будущего премьер-министра были пессимистическими.

На этой неделе Кая Каллас вновь будет избрана председателем Партии реформ. Поскольку других кандидатов нет, ее победа очевидна. Реформисты подходят к съезду, находясь на самом низком уровне за многие годы, потому что их поддержка составляет всего 18%, согласно тому же опросу Turu-uuringute AS, хотя на выборах было заработано более 31% голосов. В то же время электоральная результативность партии Isamaa составила 8%, но теперь их поддержка выросла более чем в три раза и составила 26%.

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