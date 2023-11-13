ОПРОС | Урмас Рейнсалу на вершине популярности, поддержка Каи Каллас продолжает ослабевать

Согласно опросу Turu-uuringute AS, проведенному по заказу Eesti Päevaleht, третий срок премьер-министра Каи Каллас уменьшил ее поддержку более чем вдвое. С 26 октября по 6 ноября были опрошены 899 граждан Эстонии старше 18 лет. Если в апреле после выборов в Рийгикогу Каллас поддерживали 39% респондентов, то сейчас ее поддержка упала до 17%. Это не такой уж низкий показатель, поскольку два года назад в ноябре он составлял 16%. В то время все еще набирали обороты кризисы, связанные с коронавирусом, энергетикой и безопасностью, и настроения относительно будущего премьер-министра были пессимистическими.